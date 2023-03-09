Власти Египта уменьшили сумму инвестиций, требуемую для получения египетского гражданства. Подробнее о новых возможностях для иностранцев и мыслях на этот счет экспертов — далее.

Египет смягчил условия получения своего гражданства для иностранцев. Вернее, сократил количество инвестиций, которые требуются от иностранцев. Новый указ во вторник, 7 марта, издал премьер-министр Египта Мустафа Мадбули.

Новые возможности получения египетского гражданства

Иностранцы теперь могут получить гражданство, вложив $300,000 в покупку недвижимости, в том числе земельных участков и зданий, принадлежащих правительству или египтянам. Ранее эта сумма составляла $500,000 (согласно указу 2019 года). Можно инвестировать $350,000 в создание или внесение вклада в капитал инвестиционных проектов — ранее для этих целей требовалось $400,000. А можно внести $500,000 в местный банк (вместо прежних $750,000). Согласно новому указу, эти деньги можно вернуть через три года, но без процентов.

Причины смягчения условий

Изначально на экономике Египта негативно сказалась пандемия, а тяжёлая ситуация в Украине лишь усугубила кризис: в течение первых месяцев после начала военных действий, Египет недополучил 20 миллиардов долларов, на которые рассчитывала ранее. Также это повлияло и на туристическую отрасль страны, так как в пиковые годы треть туристических посещений Египта составляли именно украинцы и россияне.

Еще одна причина — резкий рост цен на продукты питания, особенно на зерновые. Дело в том, что Египет импортирует почти половину своей потребности в пшенице и является крупнейшим импортером зерновых в мире. И сейчас платить за этот импорт приходится гораздо больше.

Таким образом, с помощью нового указа Египет пытается сдержать разрушительные последствия всех этих факторов для своей экономики.

Мнения критиков и сторонников нового указа

Критики принятых мер указывают на их недостаточность для разрешения сокрушительного экономического кризиса в Египте. Они говорят, что правительство должно делать больше для привлечения инвестиций, необходимых для оплаты импорта и погашения долгов.

Сторонники же нового указа о гражданстве говорят, что он отвечает потребностям растущего иностранного бизнес-сообщества в Египте. Египет принимает миллионы иностранцев, в том числе сирийцев, иракцев, ливийцев и йеменцев, которые бежали от войн и насилия дома, обосновались в Египте и начали свои собственные инвестиционные проекты.

Египетские депутаты говорят, что поправки побудят еще больше иностранных бизнесменов получить гражданство, тем самым увеличив количество долларов США, доступных в Центральном банке Египта.