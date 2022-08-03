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Купить квартиру в Минске и наслаждаться невероятным видом на водохранилище Дрозды или сидеть в уютном кафе на проспекте Победителей всего в паре минут от дома — что может быть лучше? Все это и многое другое доступно жителям ЖК «Променад», который комфортно расположился в столице Беларуси между улицей Тимирязева и проспектом Победителей. Что же такого особенного в этом жилом комплексе? Давайте разбираться.

«ЖК “Променад“ легко узнаваем среди множества столичных жилых комплексов»

Жилой комплекс «Променад» расположен рядом с одной из самых главных дорожных артерий Минска — на второй линии от проспекта Победителей. Его строительство было начато около 12 лет назад, и за это время ИООО «Пекинско-Минская компания по развитию недвижимости „БиЮСиСи“» успела построить и ввести в эксплуатацию 20 из 22 жилых домов. Еще два десятиэтажных дома находятся на завершающей стадии строительства, в 3 квартале 2022 года жилой комплекс «Променад» будет полностью готов, шум от стройки больше не побеспокоит жителей.

Весь жилой комплекс занимает территорию в 27,3 гектара, и находится он по соседству с биологическим заказником «Лебяжий». Через дорогу от домов — водохранилище Дрозды и парк. Рядом множество оборудованных зон для релакса или занятий спортом, велодорожка, несколько ресторанов и кафе. Для любителей шопинга отлично подойдет торгово-развлекательный центр Arena City, расположенный в пешей доступности от ЖК «Променад», а для активного отдыха — спортивно-развлекательный комплекс «Минск-Арена».

В основном ЖК «Променад» состоит из восьми-, девяти- и десятиэтажных домов, в которых на этаже по 3-4 квартиры — таким образом, застройщик сумел сохранить баланс между городской суетой и личным пространством каждой отдельной семьи, есть и четыре высотки — на 25 этажей. Здесь нет привычных панельных домов — только каркасно-блочное строительство с внедрением самых современных технологий.

Немаловажный факт: в комплексе плотность застройки одна из самых низких — между домами оборудованы большие релакс-зоны, детские площадки и места для прогулок.

— Несмотря на то, что строительство всего комплекса длилось 12 лет, в проекте сохранена и реализована концепция небольшого города в городе. Здесь все дома и общее дворовое пространство оформлены в едином стиле, поэтому ЖК «Променад» легко узнаваем среди множества столичных жилых комплексов.

На мой взгляд, в этом проекте успешно соединены китайский минимализм с европейским комфортом и белорусским размахом. Здесь чувствуется простор и масштаб столицы Беларуси. Да и сами дома отличаются от большинства новостроек Минска. Массивные входные группы подъездов, широкие парадные и лифтовые, лаконичные и удобные лестничные клетки и, наконец, очень удобные планировки квартир — здесь есть, чем гордиться. — рассказывает руководитель отдела продаж Дина.

В чем уникальность ЖК «Променад»?

Помимо уже названных отличий, у комплекса есть еще ряд особенностей, которые выгодно выделяют его среди других новостроек. Недавно стартовали продажи в 25-этажном доме по ул. Ильянская, 16 — это последняя высотка в комплексе. Дом расположен в западной части комплекса, ближе к магазину «Виталюр» и частному сектору. Отличительная особенность этой высотки — панорамное остекление. Если к общей картине добавить высокие потолки в 2,75 метра, то в итоге мы получаем очень светлое и уютное жилье.

В этом доме большой выбор планировок: однокомнатные квартиры площадью 39 кв.м. или 48 кв.м., двухкомнатные квартиры площадью 69 кв.м. или 75 кв.м. и трехкомнатные квартиры площадью 84 кв.м., 90 кв.м. или 92 кв.м. Есть совсем небольшое количество четырехкомнатных квартир — их площадь составляет 108 кв.м. Интересный факт: практически все «однушки» уже проданы — осталось буквально пару вариантов.

— В домах каждый сантиметр максимально функционален. При этом здесь вы не найдете супермаленьких площадей: однокомнатные квартиры «стартуют» от 39 квадратных метров, двухкомнатные — от 65 «квадратов», трехкомнатные — от 84 «квадратов». Застройщик сразу предусмотрел возможность перепланировки квартир под нужды каждой отдельной семьи: из «однушки» можно сделать «евродвушку», а из двухкомнатной квартиры — «евротрешку». В каждой квартире есть большое и удобное пространство гостиной-кухни, которое каждый собственник может использовать по-своему: у кого-то в приоритете отдельная комната, а у кого-то — большая кухня со столовой зоной, где так удобно встречать гостей.

Также есть небольшое количество квартир в девятиэтажном доме по ул. Княгининская, 6: 2-комнатные квартиры 67 кв.м. и квартиры с интересной особенностью — на первом этаже расположены квартиры с отдельным входом, — потенциально их можно вывести из жилого фонда и открыть небольшой магазинчик или салон красоты, например.

Еще одно важное отличие ЖК «Променад» — с самого первого дня застройщик принял решение продавать только полностью готовые квартиры. Покупателям не придется волноваться о ходе строительства дома, переживать, как изменится площадь квартиры в итоге или сколько денег придется доплатить после приемки — приобретается только готовое жилье без каких-либо неприятных сюрпризов.

Застройщик уже позаботился о качественной стяжке полов, установке современных электрощитков и качественных немецких радиаторов. А это значит, что покупатель сразу после заключения договора купли-продажи получает ключи от жилья, готового к финишной отделке.

— Проект уникален тем, что квартиры здесь продаются уже после ввода дома в эксплуатацию. Покупатель может записаться на консультацию с персональным менеджером и сразу выбрать именно ту квартиру, которая придется ему по душе. И здесь играет роль не только цена или метраж жилья, но и вид из окна, и даже энергетика каждого отдельного помещения.

Все, что вы хотели знать о ценах и скидках на квартиры

Стоимость уже готовых квартир начинается от 1348$/кв.м. При 100% оплате покупателю предоставляется скидка до 2% от стоимости квартиры (в среднем $30 за квадратный метр).

Также застройщик предоставляет возможность покупки квартиры в рассрочку. Первоначальный взнос составляет 20% от стоимости жилья. Однако при использовании рассрочки действуют особые условия:

Рассрочка на год: +$10 к стоимости м²;

Рассрочка на 2 года: +$25 к стоимости м²;

Рассрочка до октября 2024 года: +$30 к стоимости м².

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