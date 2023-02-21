Президент Турции призвал ввести более строгие правила строительства. Он заявил об этом после разрушительного землетрясения, которое недавно случилось в стране.

Реконструкция зданий в Турции начнется уже в следующем месяце и завершится в течение года. Об этом сообщил президент страны Реджеп Эрдоган. По его словам, в марте правительство планирует начать строительство 30,000 домов.

«Наша цель — за год завершить строительство качественных и безопасных зданий, чтобы обеспечить потребности в жилье во всей сейсмоопасной зоне», — заявил Эрдоган.

От землетрясения , которое случилось 6 февраля в Турции, пострадало 10 провинций, где проживает около 13,5 млн человек (15% населения страны). Эрдоган сказал, что 47,000 зданий, в которых было 211,000 жилых домов требуют сноса. Он сказал, что 98% всех разрушенных зданий были построены до 1999 года, когда сильное землетрясение произошло в турецком регионе Мармара.

«Мы восстановим все дома и рабочие места, разрушенные или ставшие непригодными для проживания в результате землетрясения, и передадим их законным владельцам», — добавил президент.

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Президент Турции заявил, что «рухнувшие здания напомнили правительству о необходимости более строгих правил строительства». На данный момент в стране продолжают задерживать подрядчиков, которые предположительно связаны с разрушенными от землетрясений зданиями: десятки строителей уже арестованы, десятки других получили ордера.

Кроме того, Министерство юстиции Турции прямо сейчас создает бюро по расследованию преступлений, связанных с землетрясением. Оно будет выявлять подрядчиков и других людей, ответственных за строительные работы; а также собирать доказательства, проверять разрешения на строительство и разрешения на занятие строительной деятельностью. В бюро будут входить архитекторы, геологи и инженеры.