Рынок недвижимости Португалии продолжает привлекать интерес инвесторов. В своём последнем исследовании агентство Engel & Völkers выявило три ключевых региона , в которых наблюдается стремительный рост спроса и цен.

Давайте рассмотрим эти области подробнее:

1. Лиссабон

Португальская столица уверенно занимает первое место среди востребованных мест для инвестирования в недвижимость. Богатая история, культурное наследие и современная инфраструктура делают Лиссабон привлекательным для жителей и туристов. Даже в условиях инфляции и изменения процентных ставок спрос остается стабильным. Особый интерес инвесторов вызывают районы Санту-Антониу, Арройос, Эстрела, Мизерикордия и Авенидас-Новас. В 2022 году количество сделок достигло 8000, а цены на жилье поднялись на 14%.

2. Компорта-Мелидес

Регион Компорта-Мелидес все активнее привлекает внимание инвесторов благодаря своим уникальным пляжам и разнообразным возможностям для отдыха. В 2022 году спрос на недвижимость значительно вырос в городах Компорта и Мелидес, что обусловлено появлением новых курортов, жилых комплексов, полей для гольфа и инфраструктуры для яхт. Иностранные покупатели, особенно из Германии, Швейцарии, Великобритании и Бельгии, играют ключевую роль в этом регионе. Цены на жилье поднялись на 67%, достигнув €6500 за квадратный метр.

3. Алгарве

Регион Алгарве, долгое время привлекавший инвесторов в недвижимость, остается в тройке востребованных направлений. Особый акцент делается на Кинту-ду-Лаго, находящийся в «золотом треугольнике» региона. Близость к природному парку Риа-Формоза, наличие полей для гольфа, роскошных отелей и многообразных развлечений делают это место идеальным для инвесторов.

Несмотря на легкое снижение объема продаж в 2022 году, эксперты прогнозируют восстановление рынка к 2023 году. Основную долю инвесторов составляют иностранцы, в частности из Великобритании, США, Германии и Нидерландов. Цены на недвижимость в среднем выросли на 35%, достигнув €3830 за квадрат.