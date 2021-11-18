Жизнь с чистого листа за 885 евро в месяц. В Португалии продаются три стильных новостройки

Купить жилье в ипотеку сейчас, пожалуй, можно практически в любой стране мира. Не исключение — Португалия со своими солнечными пейзажами, архитектурными ценностями и вином, который здесь считается национальным напитком. Но какие именно объекты недвижимости здесь можно купить в ипотеку? Нашли в базе Realting.com три очень стильных и интересных дома.

Пятикомнатная вилла за €490,000

На юге Португалии расположился город Фару — морской порт и центр исторической провинции Алгарве. Это один из самых популярных туристических городов страны, границы которого омывают воды залива Риа-Формозе. Неподалеку находится знаменитый мыс Санта-Мария. И именно в этом городе выставлена на продажу пятикомнатная вилла.

Вилла площадью 244 кв. м. была построена в 2012 году. Планировка организована таким образом, что в доме есть как общие пространства, где комфортно проводить семейные обеды или встречать гостей, так и уединенные комнаты, где каждый житель этого дома сможет отдохнуть. Полностью оборудованная гостиная, совмещенная с кухней, расположена на первом этаже. Также на первом этаже есть две спальни с ванными комнатами, одна гостевая ванная комната и кладовая (прачечная). На втором этаже находятся еще три спальни, одна ванная комната и большая терраса с видом на горы Моншике.

Дом расположен на участке площадью более 45 соток, что дает практически безграничные возможности по благоустройству прилегающей территории. Интересно, что в доме организован подземный гараж, а значит, вид автомобилей не будет загромождать пространство.

Вилла находится примерно в 15 минутах от пляжа Армакао-де-Пера, а значит, здесь можно успешно реализовать концепцию небольшого отеля или гостевого дома. Еще одно преимущество этого объекта — при относительной уединенности сельской местности добраться до самых интересных развлечений не составит труда. Например, можно поехать в аквапарки (Slide and Splash — Lagoa), посетить зоопарк Лагуша или торговый центр Algarve в Гиа, недалеко от Албуфейры.

Для заинтересованных покупателей продавец уже смоделировал ипотеку. Если взять ипотеку на 30 лет, то первоначальный взнос составит €98,000. При процентной ставке 0,9% ежемесячный платеж составит €1,242. Если же взять ипотеку на 40 лет, то ежемесячный платеж составит €972,27.

Четырехкомнатная вилла за €625,000

В Фару выставлена на продажу еще одна вилла — площадью 255 кв. м. Это совершенно новый коттедж, который расположен на участке в 55 соток. Дом находится всего в 15 минутах от популярных городов Портиман и Алвор.

На территории есть собственный бассейн и красивый сад, который, по словам продавца, не требует особого ухода.











Планировка довольно проста и поэтому подходит практически всем. В доме очень много окон, а значит, и света. Стены белого цвета только подчеркивают воздушность пространства. На первом этаже дома есть большая гостиная, обеденная зона и оборудованная кухня с островом — здесь есть вся необходимая техника и мебель. А для того, чтобы можно было легко попасть из гостиной в сад, собственник установил раздвижные панорамные двери, сквозь которые открывается отличный вид.

Одна из четырех спален с собственной ванной комнатой находится на первом этаже. На втором этаже три спальни, каждая со своими собственными ванными комнатами, в одной из спален есть гардеробная. Каждая спальня также имеет доступ к различным террасам через раздвижные двери. Все террасы наверху обращены на юго-восток, а значит, солнца будет достаточно круглый год.

По словам продавца, рядом есть рестораны и кафе, где можно отдыхать круглый год, а также потрясающие пляжи Алвора. Торговый центр Aqua в Портимане находится всего в нескольких минутах езды от виллы, а также государственная больница, супермаркеты, кинотеатры, банки и чрезвычайно популярный пляж Прайя-да-Роша.

Трехкомнатная квартира за €349,000

Новая трехкомнатная квартира выставлена на продажу в районе Кабанаш-де-Тавира. Это полностью меблированные стильные апартаменты, которые находятся примерно в пяти минутах ходьбы от знаменитого поля для гольфа, а также местных достопримечательностей и всего в пяти минутах езды от Риа Формоза.

Квартира состоит из просторной гостиной, совмещенной с кухней. Из кухни также можно выйти на террасу, которая охватывает всю жилую зону и является общей с одной из спален. Это отличное место, чтобы насладиться завтраком или просто отдохнуть с чашечкой кофе.





Все три спальни имеют деревянные полы, кондиционеры и встроенные шкафы. В главной спальне есть собственная ванная комната. Вторая ванная комната доступна для гостей и тех, кто проживает в двух других спальнях.

Интерьер выполнен в спокойных бело-серых тонах с яркими акцентами. Собственник сможет подстроить дизайн под себя, просто добавив деталей или каких-либо памятных предметов интерьера.

Для заинтересованных покупателей продавец смоделировал ипотеку на этот объект недвижимости. Если взять ипотеку на 30 лет, то первоначальный взнос составит €69,800. При процентной ставке 0,9% ежемесячный платеж составит €885. Если же взять ипотеку на 40 лет, то ежемесячный платеж составит €693.