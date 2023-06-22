Застройщики Вьетнама борются с долгами. К чему еще привел кризис на местном рынке недвижимости?

На рынке недвижимости Вьетнама — серьезный кризис: застройщики борются с долгами, строительные проекты замораживаются, покупатели занимают выжидательную позицию.

За первые пять месяцев 2023 во Вьетнаме распустили более 550 компаний по недвижимости. В то же время, новые компании открываются с трудом: за почти полугодовой период их открылось на 61,4% меньше по сравнению с прошлым годом.

Теперь о строительных проектах: по данным Национальной ассоциации недвижимости Вьетнама, тысячи из них общей стоимостью 33,7 миллиарда долларов США были приостановлены. В период с января по март 2023-го количество новых выданных разрешений на строительство упало на 56% по сравнению с прошлым годом.

«Проблемы в этом секторе остаются нерешенными в течение достаточно долгого времени, доводя фирмы до беды», — говорится в недавнем отчете Вьетнамской ассоциации риелторов. «Компании доведены до предела. Если они останутся тонуть в невзгодах дольше, массовые банкротства будут неизбежны».

Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Чинь уже призвал принять меры по поддержке сектора, чтобы стимулировать экономический рост. Как-никак, 15% ВВП этой страны приходится именно на рынок недвижимости.