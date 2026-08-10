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Квартиры во Вьетнаме

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Хошимин
4
Нячанг
8
провинция Кханьхоа
8
Анзянг
6
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21 объект найдено
Студия 1 комната в Фукуок, Вьетнам
Студия 1 комната
Фукуок, Вьетнам
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 7/11
🏝️ Дом во Вьетнаме: инвестиции с доходом и залогомОписание:Я помогу вам выгодно приобрести п…
Цена по запросу
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Студия в Хошимин, Вьетнам
Студия
Хошимин, Вьетнам
Площадь 35 м²
🏠 Предпродажа в HO CHI MINH CITY: Апартаменты за 54 000 долларов до начала продажОписание:Ин…
Цена по запросу
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Студия 1 комната в Нячанг, Вьетнам
Студия 1 комната
Нячанг, Вьетнам
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 26 м²
Этаж 28/30
Единственное предложение в одном из самых популярных курортов Вьетнама Квартира - студия …
$59,400
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LDV InvestLDV Invest
Квартира в Хошимин, Вьетнам
Квартира
Хошимин, Вьетнам
Купить инвестиционную недвижимость во Вьетнаме от застройщика выгодно. Финансовая столица В…
Цена по запросу
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Квартира 1 комната в Фукуок, Вьетнам
Квартира 1 комната
Фукуок, Вьетнам
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
Этаж 15
Вьетнам вложил 17 млрд доларов ,что бы превратить остров в идеальную альтернативу Бали - но …
Цена по запросу
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Студия 1 спальня в Хошимин, Вьетнам
Студия 1 спальня
Хошимин, Вьетнам
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Количество этажей 25
🏝️ Ранние лоты в Хошимине! Старт 20.12.2024. Инвестиции от $54к. Пресейл!!! Ищете недвижимос…
$54,000
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Квартира 2 комнаты в Фукуок, Вьетнам
Квартира 2 комнаты
Фукуок, Вьетнам
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 76 м²
Этаж 4/11
🏝️ Дом во Вьетнаме: инвестиции с доходом и залогомОписание:Я помогу вам выгодно приобрести п…
Цена по запросу
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Квартира в Фукуок, Вьетнам
Квартира
Фукуок, Вьетнам
Купить райскую квартиру на берегу моря на Фукуоке, ВЬЕТНАМ Инвестиционная недвижимость в ар…
Цена по запросу
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Квартира в Хошимин, Вьетнам
Квартира
Хошимин, Вьетнам
Купить квартиру во Вьетнаме в аренду Инвестиции в недвижимость во Вьетнаме с доходом PRESAI…
Цена по запросу
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Квартира 2 комнаты в Нячанг, Вьетнам
Квартира 2 комнаты
Нячанг, Вьетнам
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Этаж 2/29
Единственное предложение в одном из самых популярных курортов Вьетнама Квартира - студия …
$151,600
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Студия в Нячанг, Вьетнам
Студия
Нячанг, Вьетнам
Площадь 26 м²
Купить выгодно инвестиционную недвижимость во Вьетнаме от застройщика. Нячанг-единственно…
Цена по запросу
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Квартира 2 комнаты в Фукуок, Вьетнам
Квартира 2 комнаты
Фукуок, Вьетнам
Число комнат 2
Площадь 44 м²
Купить инвестиционная недвижимость у моря Вьетнам Купить квартиру на острове Фукуок для рус…
Цена по запросу
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Квартира 1 комната в Фукуок, Вьетнам
Квартира 1 комната
Фукуок, Вьетнам
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Этаж 9/11
🏝️ Дом во Вьетнаме: инвестиции с доходом и залогомОписание:Я помогу вам выгодно приобрести п…
Цена по запросу
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Квартира 2 комнаты в Нячанг, Вьетнам
Квартира 2 комнаты
Нячанг, Вьетнам
Число комнат 2
Площадь 56 м²
Купить выгодно инвестиционную недвижимость во Вьетнаме от застройщика. Нячанг-единственно…
Цена по запросу
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Студия 1 спальня в Нячанг, Вьетнам
Студия 1 спальня
Нячанг, Вьетнам
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
Этаж 12/30
$70,000
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Студия в Нячанг, Вьетнам
Студия
Нячанг, Вьетнам
Площадь 26 м²
🏝️ Апартамент в море: инвестиции и аренда для россиянОписание:Я помогу вам выгодно купить ин…
Цена по запросу
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Квартира 1 комната в Дананг, Вьетнам
Квартира 1 комната
Дананг, Вьетнам
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Количество этажей 29
🚨 Купить морское соглашение в DA NANG 🇻🇳 !НОВЫЙ ПРЕМИЙНЫЙ ПРОЕКТ ИНВЕСТОРОВ В ВЕТНАМ📍 Да Нан…
Цена по запросу
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Студия 1 комната в Нячанг, Вьетнам
Студия 1 комната
Нячанг, Вьетнам
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 27 м²
Этаж 21/30
Студия 27 м² с видом на море, 21 этаж, Нячанг, Вьетнам — ликвидный компактный формат на перв…
$95,156
НДС
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Квартира 1 комната в Нячанг, Вьетнам
Квартира 1 комната
Нячанг, Вьетнам
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
Этаж 3/30
Единственное предложение в одном из самых популярных курортов Вьетнама Предложение идеаль…
Цена по запросу
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Квартира 2 комнаты в Phu Quoc, Вьетнам
Квартира 2 комнаты
Phu Quoc, Вьетнам
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Этаж 6/15
MEYPEARL HARMONY Описание проекта Расположение: о.Фукуок, провинция Киензянг Типы к…
$98,450
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Квартира 1 комната в Xa Cua Duong, Вьетнам
Квартира 1 комната
Xa Cua Duong, Вьетнам
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 32 м²
Этаж 6/15
Квартира в собственность в самом перспективном курортном месте Вьетнама   Полностью…
$63,831
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