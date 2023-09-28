Известный горнолыжный комплекс «Логойск» в Беларуси может стать вашим — объект выставлен на торги

Если вы когда-нибудь задумывались о собственном горнолыжном комплексе, то сейчас самое время воплотить эти мысли в реальность. В Беларуси на торги выставлен крупный лот — горнолыжный комплекс «Логойск».

Горнолыжный комплекс «Логойск» представляет собой уникальное сочетание горнолыжных трасс, снеговых пушек и множества развлекательных объектов. Этот комплекс находится всего в нескольких километрах от Минска и идеально подходит как для активного зимнего отдыха, так и для организации мероприятий разного масштаба.

Дата торгов по продаже горнолыжного комплекса «Логойск» назначена на 1 ноября. Заявки от потенциальных покупателей будут приниматься с 2 по 31 октября.

Исходная цена этого уникального объекта составляет 23,998,669 белорусских рублей, что приблизительно равно $7,351,857.

Что включает в себя комплекс:

Во-первых, инфраструктуру для горнолыжников: комплекс оборудован снеговыми пушками и горнолыжными трассами.

Гостевые дома: Комплекс предлагает гостевые дома разной вместимости.

Развлекательные объекты: Здесь вы найдете баню с тренажерным залом, сауну, пункт проката оборудования, площадку для пейнтбола и веревочный городок.

Собственником всего этого богатого разнообразием комплекса является ООО «Трайпл», а его управление осуществляется компанией «Советник».

Фото: logoisk.by