Получить греческую «золотую визу» станет в два раза дороже. Названы районы , которых коснется это нововведение.

Порог инвестиций в недвижимость для получения вида на жительство в Греции увеличится с €250,000 евро до €500,000. Об этом три месяца назад сообщил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис.

Недавно стало известно, какие именно регионы затронет это изменение правил. Всего в списке 36 муниципалитетов, 28 из которых расположены в районе Афин, 6 в Салониках, 2 на островах Санторини и Миконос.

Кроме того, правительство введет переходный период, чтобы желающие могли успеть выгодно заключить сделки. Этот период продлится с 1 мая по 31 декабря 2023 года. Еще одно изменение заключается в том, что теперь можно будет приобрести только один объект недвижимости. Исключение составляет покупка двух квартир в одном доме.

Итак, перечислим все греческие муниципалитеты, где стоимость золотой визы увеличится вдвое:

Муниципалитеты в районе Афин

Агия Параскеви

Агиос-Димитриос

Алимос

Афины

Халандри

Дафни-Имиттос

Эллинико-Аргируполи

Филадельфия-Чалкидона

Филофей-Психико

Галаци

Глифада

Илиуполи

Ираклио

Кайсариани

Каллитея

Кифисия

Лыковриси-Пефки

Маруси

Метаморфоси

Мосхато-Таврос

Неа-Иония

Неа-Смирни

Палео-Фалиро

Папагу-Холаргос

Пентели

Врилиссия

Виронас

Зографу

Муниципалитеты в Салониках

Амбелокипи-Менемени

Каламария

Корделио-Эвосмос

Неаполис

Павлос Мелас

Салоники

Островные муниципалитеты