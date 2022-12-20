Греческая «золотая виза» подорожает вдвое. В каких регионах?
Получить греческую «золотую визу» станет в два раза дороже.
Порог инвестиций в недвижимость для получения вида на жительство в Греции увеличится с €250,000 евро до €500,000. Об этом три месяца назад сообщил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис.
Недавно стало известно, какие именно регионы затронет это изменение правил. Всего в списке 36 муниципалитетов, 28 из которых расположены в районе Афин, 6 в Салониках, 2 на островах Санторини и Миконос.
Кроме того, правительство введет переходный период, чтобы желающие могли успеть выгодно заключить сделки. Этот период продлится с 1 мая по 31 декабря 2023 года. Еще одно изменение заключается в том, что теперь можно будет приобрести только один объект недвижимости. Исключение составляет покупка двух квартир в одном доме.
Итак, перечислим все греческие муниципалитеты, где стоимость золотой визы увеличится вдвое:
Муниципалитеты в районе Афин
- Агия Параскеви
- Агиос-Димитриос
- Алимос
- Афины
- Халандри
- Дафни-Имиттос
- Эллинико-Аргируполи
- Филадельфия-Чалкидона
- Филофей-Психико
- Галаци
- Глифада
- Илиуполи
- Ираклио
- Кайсариани
- Каллитея
- Кифисия
- Лыковриси-Пефки
- Маруси
- Метаморфоси
- Мосхато-Таврос
- Неа-Иония
- Неа-Смирни
- Палео-Фалиро
- Папагу-Холаргос
- Пентели
- Врилиссия
- Виронас
- Зографу
Муниципалитеты в Салониках
- Амбелокипи-Менемени
- Каламария
- Корделио-Эвосмос
- Неаполис
- Павлос Мелас
- Салоники
Островные муниципалитеты
- Миконос
- Санторини