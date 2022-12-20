Получить греческую «золотую визу» станет в два раза дороже. Названы районы, которых коснется это нововведение.

Порог инвестиций в недвижимость для получения вида на жительство в Греции увеличится с €250,000 евро до €500,000. Об этом три месяца назад сообщил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис. 

Недавно стало известно, какие именно регионы затронет это изменение правил. Всего в списке 36 муниципалитетов, 28 из которых расположены в районе Афин, 6 в Салониках, 2 на островах Санторини и Миконос. 

Кроме того, правительство введет переходный период, чтобы желающие могли успеть выгодно заключить сделки. Этот период продлится с 1 мая по 31 декабря 2023 года. Еще одно изменение заключается в том, что теперь можно будет приобрести только один объект недвижимости. Исключение составляет покупка двух квартир в одном доме. 

Итак, перечислим все греческие муниципалитеты, где стоимость золотой визы увеличится вдвое:

Муниципалитеты в районе Афин 

  • Агия Параскеви 
  • Агиос-Димитриос 
  • Алимос 
  • Афины 
  • Халандри 
  • Дафни-Имиттос 
  • Эллинико-Аргируполи 
  • Филадельфия-Чалкидона 
  • Филофей-Психико 
  • Галаци
  • Глифада 
  • Илиуполи
  • Ираклио 
  • Кайсариани 
  • Каллитея 
  • Кифисия 
  • Лыковриси-Пефки 
  • Маруси 
  • Метаморфоси
  • Мосхато-Таврос 
  • Неа-Иония 
  • Неа-Смирни 
  • Палео-Фалиро
  • Папагу-Холаргос 
  • Пентели 
  • Врилиссия 
  • Виронас 
  • Зографу 

Муниципалитеты в Салониках

  • Амбелокипи-Менемени 
  • Каламария 
  • Корделио-Эвосмос 
  • Неаполис
  • Павлос Мелас 
  • Салоники 

Островные муниципалитеты 

  • Миконос 
  • Санторини