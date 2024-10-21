Доступные отели в Италии: архитектор нашел 3 варианта от €390 тысяч доступных вариантов для инвестиций
Далеко не все потенциальные покупатели рассматривают возможность покупки отеля в качестве инвестиций. Однако сейчас можно найти неплохие варианты отелей или гостевых домов за вполне доступные цены для такого рода объектов. Вместе с архитектором Антоном Гарустовичем мы нашли в базе Realting.com три интересных отеля в Италии и рассказываем, что нужно, чтобы их купить, и на что обратить внимание, чтобы остаться «в плюсе».
Отель в Калабрии за €390,000
Этот отель я выбрал благодаря его расположению на побережье Калабрии в городке Рикади. Главное преимущество объекта — потрясающий панорамный вид на море и город. Локация исключительная: регион славится своими пляжами с кристально чистой водой, что привлекает туристов с мая по октябрь.
Целевая аудитория этого места — это туристы из Северной Европы (немцы, австрийцы, швейцарцы), которые ценят южно-итальянский колорит и прекрасные пляжи Калабрии. Также отель будет интересен для итальянских туристов, которые традиционно выбирают это направление для летнего отдыха.
Отель довольно компактный — общая площадь составляет 200 кв.м. Все номера оборудованы кондиционерами и имеют балконы с видом на море. Важно отметить, что объект не требует серьезных вложений — он находится в неплохом состоянии и готов к эксплуатации.
Via Santa Domenica, где расположен отель, — это престижная улица с хорошей транспортной доступностью, что дополнительно повышает привлекательность объекта для гостей.
Отель в Тоскане за €800,000
— Этот объект меня привлек своей уникальной концепцией и расположением в одном из самых престижных регионов Италии — Тоскане. Отель находится в провинции Ареццо, в живописной долине, окруженной холмами, что делает его идеальным местом для агротуризма и спокойного отдыха.
Особенность этого отеля — его формат: это не классический отель, а загородная резиденция площадью 500 кв.м., разделенная на 4 роскошных апартамента. Каждый апартамент имеет собственное название, отражающее местный колорит: «Яблоня», «Инжир», «Оливка» и «Вишня». Целевая аудитория — состоятельные туристы из Европы и США.
На территории отеля есть бассейн и просторные террасы с панорамным видом на горы. Особую ценность представляет земельный участок площадью 4 гектара с виноградниками и оливковыми рощами, что позволит развивать винный и гастрономический туризм.
Все апартаменты оснащены современными удобствами: центральное отопление, кондиционеры, спутниковое ТВ, Wi-Fi, при этом сохранен традиционный тосканский стиль в интерьере. В каждом номере есть рабочий камин и открытая зона для трапез, что создает особую атмосферу и повышает привлекательность объекта в межсезонье.
Важное преимущество — наличие действующей инфраструктуры: прачечная, гладильная комната, зоны общего пользования. Отель может работать круглогодично, а значит будет обеспечивать стабильный доход. Расположение позволяет гостям легко добираться до основных достопримечательностей Тосканы.
Отель в Лацио за €1,70 млн.
— Этот отель примечателен благодаря своему расположению и целебным термальным источникам. Отель Сант Антонио Терме находится в стратегически выгодном месте — между Римом (120 км) и Неаполем (70 км), в экологически чистом районе Терме-Суйо, всего в 12 км от моря. Локация прекрасная: на берегу реки Гарильяно, вдали от промышленных городов, в центре сельскохозяйственного региона.
Главное преимущество объекта — собственный горячий источник минеральной воды температурой 60°С с уникальным составом (бикарбонатно-щелочноземельная, углекислотная, серно-бикарбонатно-кальциевая). Это определяет целевую аудиторию — люди, заинтересованные в лечении и профилактике заболеваний опорно-двигательного аппарата, дыхательных путей, кожных и гинекологических заболеваний. В основном это итальянцы, которые приезжают как самостоятельно, так и по направлению из больниц.
Отель впечатляет своими размерами: общая площадь 1768 м² на 4 этажах, 24 номера (сейчас используется 16) с возможностью размещения до 52 гостей. Каждый номер оборудован всем необходимым: санузел, душевая кабина, фен, телевизор, письменный стол, кондиционер. Есть специально оборудованный номер для инвалидов с двумя санузлами.
Инфраструктура отеля включает:
- Бальнеологический корпус площадью 403 м² с 12 процедурными комнатами.
- СПА-зона (сауна, турецкая баня, гидромассаж, ванны для ног, эмоциональный душ).
- Ресторан на 50 мест (с возможностью расширения до 150-200 мест в теплое время года).
- Большой холл на верхнем этаже для мероприятий.
- Бар, церковь, помещение для ингаляций.
Также в наличии — земельный участок 7300 м² с выходом к реке, где можно организовать спортивные мероприятия, построить термальный бассейн или причал для водных видов спорта.
Сейчас отель работает как ресторан и место проживания для туристов, проводит выездные семинары и йога-туры. Сезон длится с апреля по ноябрь, но при установке обогрева в коридорах и бальнеологическом корпусе возможна круглогодичная работа.
Важное преимущество — близость к историческим достопримечательностям: Казерта, Формия, Гаэта, Помпеи, Аббатство Монтекассино. Международный аэропорт Неаполь-Каподичино находится в 70 км. от отеля.
На данный момент идет работа по получению лицензии на использование воды и лечебную деятельность. Для полноценного запуска потребуется закупка дополнительного оборудования и найм персонала.
Пошаговый гайд по проверке отелей перед покупкой. На что обратить внимание?
— Давайте я озвучу упрощенную пошаговую инструкцию по проверке отелей перед покупкой. Конечно, это не отменяет необходимости участия в сделке экспертов по продаже подобных объектов недвижимости, но общее представление о процессе все же будет.
Целевая аудитория
Первое и самое важное, что нужно понять перед покупкой отеля, — это целевая аудитория этого объекта. Вы должны проанализировать, кто именно будет приезжать в этот отель, есть ли рядом какая-то достопримечательность, какова доступность к морю, большого города или еще что-то, что будет привлекать туристов в эти места. Кроме того, нужно понять, какого возраста и социального статуса будут ваши гости, составить «портрет клиента», потому что все это имеет принципиальное значение.
Таким же образом нужно оценить и статус самого отеля, его техническое состояние и потенциал. Без такого анализа вы не сможете правильно настроить бизнес-модель, а значит и доход от отеля будет нестабильным.
К слову, здесь же я бы упомянул о планах муниципалитета на этот отель — о них также стоит узнать перед покупкой. Иногда случается, что у города есть четкая стратегия привлечения туристов в эти места или планы по реконструкции этого района. Все это может существенно отразиться на работе выбранного отеля — как в лучшую, так и в худшую сторону.
Собственники
Дальше нужно узнать, на кого оформлена собственность: на юридическое или физическое лицо. Если недвижимость оформлена на компанию, то необходимо проверить участие этой компании в судебных разбирательствах или участие компании и недвижимости в аукционах. Безусловно, покупать отель у компании, которая увязла в судебных процессах, очень рискованно. Иногда это может стать выгодной покупкой (чаще всего такие отели продаются с существенным дисконтом), но лишняя головная боль в такой сделке обеспечена — покупателю без очень дотошных юристов точно не обойтись.
Здесь же я бы упомянул обязательную проверку на наличие налоговых задолженностей. Если таковые проблемы имеются, то нужно узнать, какая форма собственности у компании — в некоторых случаях компания отвечает за задолженности только в рамках уставного капитала, то есть на недвижимость арест налагаться не будет.
В случаях, когда недвижимость оформлена на физлицо, необходимо узнать возраст владельцев. По опыту могу сказать, что, если владелец или один из владельцев пребывает в очень преклонном возрасте и недееспособен, процесс оформления затянется на очень долгий срок — до 6 месяцев только на переоформление собственности.
Важная информация об отеле
Какую информацию необходимо знать про отель (с точки зрения конструктива):
- Номерной фонд отеля. Если в отеле предусмотрено размещение до 25 номеров, то такой отель по законодательству Италии не нуждается в пожарной сертификации (это для покупателя плюс). Если номерной фонд отеля более 25 номеров, то обязательно наличие пожарного сертификата — это потребует дополнительных финансовых и временных затрат.
- Наличие лифта. Если лифт есть, то обязательно наличие сертификата лифтового оборудования.
- Наличие и состояние лицензии на ведение гостиничного бизнеса. Она может быть действующей, замороженной или сданной. В случае, когда лицензия сдана, потребуется время на сбор документов (всех необходимых сертификатов) для муниципалитета, чтобы вновь получить лицензию. Поэтому, конечно, лучше искать отель с действующей лицензией.
- Звездность отеля. Часто бывает, что достаточно написать заявку на повышение количества звезд с двух до трех, к примеру. В Италии, как правило, отельный бизнес семейный, и они просто не хотят заниматься повышением звездности, даже когда для этого есть все необходимые параметры.
- Техническое состояние инженерных конструкций, несущих стен и т. д. Здесь без помощи специалистов не обойтись, и придется потратить деньги на оплату их услуг. Однако оценка специалистом технического состояния здания может уберечь вас от покупки строений со скрытыми проблемами (а значит, и дополнительных трат).
Разовые расходы на покупку
Что нужно знать о единоразовых расходах на :
- Налог на покупку коммерческой недвижимости составляет 22% от кадастровой стоимости. Ставка 9% применяется только в случае покупки жилой недвижимости, если продавец — физическое лицо, и объект является первым домом для покупателя.
- Стоимость услуг нотариуса составляет от 1% до 3% от прайса на продаваемый объект.
- Различные государственные сборы и пошлины составляют около €500. Однако эти сборы могут включать регистрационные и кадастровые налоги, поэтому указанная цифра может быть выше.
- Комиссия агентства недвижимости на практике обычно составляет от 3% до 5% от стоимости объекта с каждой стороны сделки (покупателя и продавца), а фиксированные суммы могут варьироваться.
Часто задаваемые вопросы о покупке отеля в Италии
Сколько стоит самый бюджетный отель в Италии?
Какие дополнительные расходы нужно учесть при покупке отеля?
Нужна ли специальная лицензия для управления отелем?
На что особенно важно обратить внимание при выборе отеля?
Сколько времени занимает оформление покупки отеля?
Автор оригинального текста
Опыт работы в сфере журналистики - более 18 лет. С 2005 по 2010 годы училась в университете им. Фр.Скорины на факультете филологии, получив специальность "Преподаватель русского языка и литературы, языковед". С 2005 года работала сначала ведущей на радиостанции, а затем корреспондентом выездной службы новостей ТРК "Гомель". С 2011 по 2012 годы работала журналистом на платформе Hata.by. С 2012 по 2021 годы работала журналистом на платформе Realt.by. Здесь же впоследствие работала редактором и ведущей youtube-канала компании. С 2021 по 2023 год - главный редактор платформы Realting.com.