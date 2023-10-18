Шенген, только в Персидском заливе. Шесть стран договорились о запуске единой визы

Шесть стран Персидского залива — Бахрейн, Кувейт, Оман, Катар, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты — договорились ввести общую туристическую визу, аналогичную системе Европейского Союза. Детали будут сформулированы к концу текущего года.

В мае прошла выставка Arabian Travel Market 2023 — там и была озвучена идея внедрения единой туристической визы в Персидском регионе. Министр наследия и туризма Омана, Салим бин Мохаммед аль-Махруки, подчеркнул, что министры всех шести стран достигли консенсуса относительно этой инициативы.

Он подчеркнул: «В ближайшее время мы предметно все обсудим и придем к общему решению. Наша цель — повысить туристический статус стран Персидского залива, способствовать развитию национальной экономики и удовлетворить потребности наших граждан».

Пока еще непонятно, станет ли новая виза дополнением к нынешним видам виз или будет их полной заменой. Также остается открытым вопрос о том, как система будет работать. Важно отметить, что на данный момент только граждане стран Персидского залива могут путешествовать между этими шестью странами по унифицированной системе.

Все предложения и детали будут рассмотрены и утверждены к декабрю 2023 года, после чего начнется реализация проекта.

Страны Персидского залива поддерживают эту инициативу, так как правительства этих стран стремятся привлечь больше туристов и увеличить доходы от туризма. К примеру, регион ставит перед собой цель увеличить количество въезжающих туристов на 7% ежегодно до 2030 года.