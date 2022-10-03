С одной стороны — очарование старины, с другой — все прелести современной архитектуры и технологий. Одно без другого, конечно, может существовать, но если все же попытаться все это совместить? Португальские архитекторы уже в процессе, и именно их проекту посвящены все последующие строки нашего материала.

В португальском городе Порту реализуют интересный проект — создают жилой комплекс в историческом здании. Тем самым авторы идеи хотят вдохнуть жизнь в это атмосферное место и дополнить его особый шарм современными атрибутами комфорта и функциональности. Комплекс, к слову, находится недалеко от исторического центра города, который входит в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Также совсем рядом расположены Национальный театр São João, смотровая площадка Fontainhas, метро, ЖД вокзал и набережная Порто.

Жилой комплекс состоит из трех разных блоков (A, B, С), для каждого из которых характерны черты архитектуры модерна и дворцовой архитектуры начала 20 века. Такое сочетание выглядит довольно симпатично, учитывая то, что Порту в целом славится своей аутентичной архитектурой (тут запросто можно увидеть старинные домики по соседству с футуристическими современными зданиями). Всего в комплексе будет 32 квартиры и 2 коммерческих магазина. А еще будет цокольный этаж с парковкой на 15 мест.

Чтобы представить, как будут выглядеть квартиры в комплексе, возьмем для примера апартаменты с одной спальней в здании A. Как написано в объявлении, внутри будут гостиная с кухней, спальня с ванной, прихожая, туалет, балкон. Хочется указать и на несколько примечательных характеристик апартаментов: полы из американского дуба, деревянные оконные рамы с двойным остеклением со звукоизоляцией, внутренняя затемняющая ширма, зеркала с подогревом от запотевания и цветной видеодомофон. В объявлении указано, что стоимость одной квартиры составляет $262,278.

Если верить описанию, комплекс уже скоро будет готов — сдавать его планируют в апреле 2023-го.