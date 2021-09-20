Это реально — купить квартиру в Болгарии за $15.000? Нашли бюджетные варианты недалеко от побережья

За окном холодает и осень берет свое. Холодный моросящий дождь уносит мыслями в теплые приморские страны, где зимы не так суровы, а осенние месяцы зовутся «бархатным сезоном». Болгария — как раз одна из таких стран, и оказалось, что всего за $15.000 здесь можно купить квартиру практически на побережье. В сегодняшней подборке — бюджетные, вполне комфортные варианты жилья, однако некоторые из них все же с подвохом.

Квартира площадью 19 кв. м. за $ 14,071

В небольшом курортном поселке Равда выставлена на продажу квартира площадью 19 кв. м. Студия расположена в новом жилом комплексе всего в 300 метрах от моря.

Курортный поселок Равда — это небольшой рай для спокойного и тихого отдыха вдали от суеты. При этом до ресторанов, магазинов и кафе рукой подать — поселок находится в непосредственной близости от древнего города Несебр и в 5 километрах от знаменитого курорта «Солнечный берег». До международного аэропорта также недалеко — всего 30 км.

Квартира расположена на 2 этаже жилого дома. Площадь жилья — 19 «квадратов», сюда входит комната с террасой и санузлом.

Во дворе жилого комплекса есть собственный бассейн и небольшая зона отдыха.

Квартира площадью 36 кв. м. за $15,595

В 4 километрах от курорта «Солнечный берег» продается квартира площадью 36 «квадратов». Это меблированные апартаменты, где в просторной гостиной уже установлено кухонное оборудование со всей необходимой техникой.

Жилой комплекс включает в себя открытый бассейн на территории, детскую площадку и красивую ухоженную территорию. В объявлении указано, что рядом есть магазины, вместительная парковка.

Однако нужно учесть, что здание еще не имеет АКТ16, а значит, еще не введено в эксплуатацию. Возможно, именно с этим и связана довольно низкая стоимость данной квартиры.

Квартира площадью 25 кв. м. за $11,706

В городе Несебр продается квартира площадью 25 «квадратов». Жилье расположено в жилом комплексе «Sani Day 6». Это закрытый жилой комплекс, на территории которого расположены 3 бассейна для взрослых и детей, детские и спортивные площадки, теннисный корт, магазины, ресторан и бар у бассейна. Для владельцев недвижимости предусмотрена парковка.

Жилье состоит из просторной меблированной жилой комнаты с балконом (+санузел). Квартира продается с мебелью и техникой.

В объявлении указано, что комплекс имеет Акт № 15, что означает пригодность строительного объекта к эксплуатации. Однако нет информации, получен ли Акт № 16, поэтому здесь нужно быть внимательным и изучить всю документацию перед покупкой.

Квартира площадью 32 кв. м. за $14,071

В городе Несебр продается квартира площадью 32 «квадрата». Это меблированные апартаменты с балконом, откуда открывается прекрасный вид на горы.

Квартира расположена на 3 этаже жилого комплекса, который включает бассейн под открытым небом, детскую площадку, бесплатную парковку.

Комплекс находится недалеко от побережья, в непосредственной близости к курорту «Солнечный берег».

Купить квартиру в Болгарии сейчас — это практически продлить свое лето еще на пару месяцев каждый год. Однако все же внимательно изучайте всю необходимую документацию перед покупкой любого объекта недвижимости (особенно, если цена кажется уж очень привлекательной).

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