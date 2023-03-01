В Намибии появилась своя программа инвестиционной иммиграции. Теперь ВНЖ этой страны можно будет получить путем покупки недвижимости.

Вот ключевые подробности:

  • Чтобы получить ВНЖ Намибии, нужно купить недвижимость на сумму от $316 тыс. в одобренном правительством проекте President’s Links Estate. 
  • Получение временного ВНЖ займет примерно 3 месяца. 
  • Срок действия документа — 5 лет. 
  • ВНЖ дает право на работу в стране.
  • Спустя 7 лет сохранения инвестиций, можно будет получить и ПМЖ.

Отмечается также, что намибийское правительство предусмотрело ряд привлекательных возможностей для иностранных инвесторов: среди них, налоговые инициативы, синдикатное кредитование, технология «одного окна» для международных компаний.

Где подавать заявку? Сделать это можно онлайн через официальный сайт.