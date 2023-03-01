Намибия открывает возможность получения ВНЖ за инвестиции. Детали
01.03.2023 17:49
В Намибии своя программа инвестиционной иммиграции. Теперь ВНЖ этой страны можно будет получить путем покупки недвижимости.
Вот ключевые подробности:
- Чтобы получить ВНЖ Намибии, нужно купить недвижимость на сумму от $316 тыс. в одобренном правительством проекте President’s Links Estate.
- Получение временного ВНЖ займет примерно 3 месяца.
- Срок действия документа — 5 лет.
- ВНЖ дает право на работу в стране.
- Спустя 7 лет сохранения инвестиций, можно будет получить и ПМЖ.
Отмечается также, что намибийское правительство предусмотрело ряд привлекательных возможностей для иностранных инвесторов: среди них, налоговые инициативы, синдикатное кредитование, технология «одного окна» для международных компаний.
Где подавать заявку? Сделать это можно онлайн через