Пляжный отдых зимой пользуется большой популярностью. Устав от снега, мороза и гололеда, многие мечтают провести несколько недель в местах, где ярко светит солнце, и приветливо плещется море. Среди представителей некоторых профессий распространены так называемые «зимовки». Например, работники IT-сферы предпочитают сбежать от холодов поближе к экватору и работать удаленно в Индонезии или Таиланде.

В связи с пандемией количество доступных маршрутов сократилось, но некоторые курорты объявили о готовности принять гостей.

Таиланд

Действующая власть приняла решение о восстановлении туристического сектора. В рамках этой программы было предложено ввести для иностранцев специальную долгосрочную визу. Она даст возможность зарубежным гражданам находиться в стране до 270 дней. Местная пресса сообщила эту новость 15 сентября со ссылкой на премьер-министра страны.

Уполномоченная представительница правительства рассказала об инициативе, одобренной кабмином, более подробно. По словам чиновницы, долгосрочная виза будет выдаваться на 3 месяца с правом двукратного продления. На основании этого документа зарубежный гражданин сможет провести на территории Таиланда до 9 месяцев в году.

Условия получения визы:

остаться в стране на длительный срок;

пройти двухнедельный карантин;

заранее забронировать место проживания и документально подтвердить это.

Возрастные ограничения в долгосрочной визе отсутствуют. Выезжать из страны для продления не требуется. Ориентировочно инициатива продлится до конца сентября 2021 года. По предварительным подсчетам каждый месяц работы нововведения принесет местной казне доход в размере 1,2 млрд батов. Это позволит сохранить рабочие места для 2,5 млн представителей туристической индустрии Таиланда.

Индонезия

В связи с эпидемией COVID-19 популярный маршрут под запретом. По распоряжению правительства губернатор острова Бали уже несколько раз переносил дату открытия курорта для иностранцев. Ожидалось, что с 1 декабря направление снова станет доступным. Однако, этого не произошло.

Ситуацию прессе прокомментировал заместитель губернатора одной из провинций. Он сказал, что рассчитывать на открытие острова в первый день зимы не стоит. Более вероятно, что на Бали зарубежные граждане смогут попасть не раньше января-февраля наступающего года.

Недавно Бали посетила делегация всемирной туристической организации (UNWTO). Представители группы проинспектировали аэропорт и несколько популярных маршрутов, признав местные стандарты безопасности «превосходными, если не лучшими». По мнению экспертов, курорт безупречно подготовился к приему иностранных туристов. Местная пресса со ссылкой на отчет UNWTO сообщила о вероятности открытия острова для иностранцев в день католического Рождества, но официальные лица Бали эту информацию не подтвердили.

Способ въезда на Бали для граждан СНГ

Попасть на Бали иностранцы могут по электронной деловой визе. Она позволяет бизнесменам из-за рубежа посещать Индонезию и находиться в стране 60 дней. По истечению этого срока визу доступно продлить на 120 дней (4X30 дней, по 90$ за каждое продление).

Для подачи заявления необходимы следующие документы:

приглашение от индонезийской стороны;

копия загранпаспорта;

результаты ПЦР-тестирования;

переведенная на английский язык справка о состоянии здоровья, переведенная на английский;

страховой полис, гарантирующий полное покрытие расходов в случае необходимости лечения от COVID-19;

письменное доказательство готовности пройти карантин при выявлении признаков болезни по прибытии на Бали или в процессе нахождения там.

За сутки до поездки необходимо сдать ПЦР-тест на COVID-19.

Раньше визу использовали только бизнесмены. В период пандемии принимающие компании Бали предложили турагентам других стран оформлять въезд в страну таким способом для путешественников, желающих совместить дела и качественный пляжный отдых.

Мальдивские острова

Для пересечения мальдивской границы иностранный гражданин должен предъявить отрицательный КОВИД-тест, сделанный не позже, чем за четверо суток до перелета. Справку следует перевести на английский язык. Также у путешественника должны быть авиабилеты в оба конца и подтвержденная бронь в отеле. Эти правила вступили в силу во второй декаде сентября 2020 года и до сих пор актуальны.

За сутки до вылета потребуется заполнить на сайте декларацию о состоянии здоровья. По прилету понадобится пройти процедуру измерения температуры. Если при пересечении границы у туриста выявят симптомы ОРВИ, придется за свой счет сделать ПЦР-тест.

В рамках медицинской программы, организованной Мальдивскими органами здравоохранения, любой иностранец может быть выбран для случайного тестирования на COVID-19. Отобранных лиц доставят в место проведения тестирования, а потом перенаправят в транзитный пункт. Там люди пробудут до получения результатов. Власти Мальдив обещают, что процедура займет не более 24 часов.

Египет

Туристов из СНГ охотно принимает Египет. При въезде требуется предъявить отрицательный ПЦР-тест. Сделать его следует не позже, чем за трое суток до запланированной поездки. Бумажные и электронные версии справок принимаются на английском или арабском языках. Эта услуга в аэропортах страны обходится почти в 30$. Детям до 6 лет проходить тестирование не требуется. Напрямую в страну летают «Аэрофлот» и «Egypt Air». При въезде туристическим транзитом через Минск предъявлять справки или уходить на самоизоляцию не нужно.

Объединенные Арабские Эмираты

Доступными и популярными остаются ОАЭ. На границе туристы предъявляют отрицатель тест на КОВИД-19, сделанный за 1-4 суток до прилета. Также тестирование доступно в аэропорту Дубая.

Для нахождения на территории ОАЭ обязательна страховка, способная покрыть расходы на лечение от коронавирусной болезни. Она должна быть составлена на английском языке либо переведена на него и распечатана. Накануне поездки следует распечатать и заполнить еще два документа:

декларацию об общем состоянии здоровья;

форму, удостоверяющую загрузку приложения COVID-19 DXB.

По прибытии на место эти бумаги следует передать в Управление здравоохранения. Приложение должно быть установлено на мобильном гаджете. Скачать его можно бесплатно из Google Play Store либо Apple App Store.

Фото: Envato