Global Talent visa, или британская виза талантов, до сих пор остается желанным маршрутом получения вида на жительство в Великобритании благодаря тому, что у нее нет требований к знанию английского языка и уровню дохода.

Однако получить ее не так просто: виза ориентирована на выдающихся специалистов, чья деятельность либо получила широкое признание, либо имеет высокий потенциал в важных для Великобритании отраслях.

В нашем материале мы подробно разберем актуальное состояние Global Talent visa, ее условия, нюансы и сам процесс подачи заявления.

Что такое Global Talent Visa в Великобритании

Global Talent виза появилась в Великобритании недавно: в феврале 2020-го она пришла на смену другой подобной визе под названием Tier 1 Exceptional Talent. По данным официальной статистики МВД Великобритании (Home Office), к июню 2022 было выдано 3833 визы.

К 2023 году число выдач увеличилось до 3901, а в 2025 году было выдано 3832 визы основным заявителям, плюс 2734 визы их иждивенцам. При этом стоит отметить высокие доли одобрения заявок: визу выдают в 99% случаев.

Такая популярность обусловлена тем, что виза талантов в Великобритании, в отличие от обычной рабочей визы Skilled Worker, не привязана к конкретному работодателю и основывается на личных достижениях заявителя. Держатель может без проблем работать по найму, быть самозанятым и вести предпринимательскую деятельность.

Виза талантов в Англию предназначена для двух категорий заявителей:

Признанные лидеры отрасли (Exceptional Talent);

Специалисты с высоким потенциалом развития (Exceptional Promise).

В первую категорию попадают те, кто еще на старте своего профессионального пути (награды и достижения не имеют тут сильного влияния), во вторую — уже опытные специалисты в своей сфере (в этом случае награды и достижения сыграют ключевую роль).

Обычно процесс переезда в Великобританию начинается с получения профессионального одобрения от профильной организации, утвержденной правительством. Это относится к специалистам в области:

программной разработки;

управления продуктами (product management);

анализа данных, машинного обучения и искусственного интеллекта;

кибербезопасности;

финансовых технологий (fintech), SaaS и deep tech.

Для профессионалов в сфере искусства и культуры со специализацией в изобразительном искусстве, музыке, кино, медиа, моде, дизайне и архитектуре одобрение выдается через Совет по искусству Англии (Arts Council England).

Также есть академический маршрут (Academia and Research) для ученых, исследователей, преподавателей высших учебных заведений, специалистов в STEM-дисциплинах, медицине, социальных и гуманитарных науках. Ценность их научных достижений для Великобритании оценивает UK Research and Innovation (UKRI) или аккредитованные научные учреждения.

Ключевое требование глобал талант виза — это наличие подтвержденного профессионального признания на национальном или международном уровне. Но речь идет не о банальном дипломе, даже из признанного университета, а о практических достижениях, вкладе в отрасль, публикациях, проектах, наградах и рекомендациях.

Если заявитель является лауреатом одной из международных престижных премий, включенных в официальный список правительства Великобритании, этап получения одобрения можно пропустить и сразу подавать заявление на визу.

Обладатель визы Global Talent имеет право:

работать по найму без спонсора;

заниматься индивидуальной предпринимательской деятельностью (self-employment);

вести фриланс-деятельность;

открывать бизнес и быть директором компании;

менять работодателей без уведомления иммиграционных органов;

совмещать несколько видов профессиональной деятельности;

привезти партнера и детей (dependants);

Виза Global Talent не предоставляет право:

на получение государственных пособий (public funds);

на работу в качестве профессионального спортсмена или спортивного тренера.

Перед тем как эмигрировать в Великобританию, нужно выбрать срок визы. Доступны варианты от 1 до 5 лет. Для сохранения статуса и последующего получения ПМЖ важно соблюдать требования по непрерывному пребыванию в Великобритании, то есть нельзя отсутствовать более 180 дней в любом скользящем 12-месячном периоде.

Одним из ключевых преимуществ визы является ускоренный путь к постоянному виду на жительство (Indefinite Leave to Remain, ILR) через 3 года для ряда категорий Exceptional Talent и через 5 лет — для остальных.

После переезда в Британию и получения ПМЖ можно податься на гражданство. При этом общий срок проживания в Великобритании должен быть не менее 5 лет по ВНЖ + 12 по ПМЖ.

Процесс подачи на визу Global Talent

Первое, что необходимо сделать, — это точно определить, по какому маршруту и в какой категории заявитель планирует переезд в Англию. От этого зависит набор обязательных доказательств и уровень требований к признанию.

Далее начинается подготовка доказательной базы для endorsement — заключения от уполномоченной организации о том, что заявитель уже является значимой фигурой в отрасли или объективно движется к этому уровню.

Набор отличается в зависимости от направления, но общая база выглядит примерно так:

Профессиональное резюме (CV) с фокусом на достижения, масштабы проектов, рынков, аудиторий с конкретными результатами.

с фокусом на достижения, масштабы проектов, рынков, аудиторий с конкретными результатами. Личное заявление (personal statement). Должно четко отвечать на то в чем заключается вклад заявителя в отрасль, почему этот вклад значим и как деятельность связана с Великобританией.

Должно четко отвечать на то в чем заключается вклад заявителя в отрасль, почему этот вклад значим и как деятельность связана с Великобританией. Рекомендательные письма (letters of recommendation). Как правило, нужно 3 письма от независимых, признанных экспертов. Сами рекомендатели должны быть международно признанными специалистами в своей отрасли без ангажированности с заявителем. Письма должны четко описывать конкретные действия и вклад.

Как правило, нужно 3 письма от независимых, признанных экспертов. Сами рекомендатели должны быть международно признанными специалистами в своей отрасли без ангажированности с заявителем. Письма должны четко описывать конкретные действия и вклад. Объективные доказательства достижений. В зависимости от маршрута это могут быть публикации, участие в значимых проектах, коммерческий успех продуктов, награды, гранты, отборы, патенты, публичное признание и упоминания в профильных СМИ.

Все документы подаются онлайн на английском языке или с официальным переводом исключительно через официальный портал правительства Великобритании . После отправки система сама передает материалы на рассмотрение соответствующей организации.

Теперь все что нужно, чтобы переехать в Великобританию, — это ждать рассмотрения. Оно обычно длится до 8 недель. При отказе можно подать заявление на пересмотр (endorsement review), но сделать это нужно в течение 28 дней после отказа. При этом новых документов от заявителя не попросят — пересматривают только возможную ошибку оценки.

Письмо-одобрение действительно 3 месяца. В течение этого срока необходимо подать визовое заявление через официальный портал правительства Великобритании. На этом этапе заявитель выбирает срок визы — от 1 до 5 лет.

Требования к документам:

действующий загранпаспорт;

номер письма-одобрения;

подтверждение оплаты сборов;

тест на туберкулез (TB test) — только для определенных стран;

прохождение биометрии (отпечатки пальцев и фотография).

Подтверждение дохода, трудовой контракт, приглашение от работодателя или спонсора не требуются.

После онлайн-подачи заявитель записывается на сдачу биометрии. За пределами Великобритании это можно сделать в визовом центре, а внутри страны — через официальную службу подачи заявлений на визу и гражданство Великобритании (UKVCAS). Процедура занимает около 10–15 минут.

Теперь, перед тем как переехать жить в Великобританию, визовый статус нужно подтвердить через электронную визу (eVisa). При этом физическую карту резидента (BRP) оформлять не обязательно, так как право на работу и проживание можно подтвердить онлайн.

Стоимость подачи на визу Global Talent

Финансовые расходы делятся на два этапа: endorsement (профессиональное одобрение) и визовое заявление. Первое оплачивается при подаче документов по фиксированной сумме в £456. Эти деньги не возвращают даже в случае отказа.

После получения письма-одобрения нужно оплатить сбор за рассмотрение визового заявления в размере £192 и медицинский сбор (Immigration Health Surcharge, IHS), который оплачивается за каждый год визы:

£1035 за год для основного заявителя;

£1035 за год за каждого иждивенца (партнер, дети).

Примеры общей стоимости для основного заявителя:

Виза на 3 года: £456 (endorsement) + £192 (виза) + £3,105 (IHS) = £3753.

Виза на 5 лет: £456 + £192 + £5175 = £5823.

Для семьи из двух взрослых и одного ребенка сумма легко превышает £15,000 при выборе пятилетнего срока.

Сопутствующие обязательные расходы:

Тест на туберкулез (TB test): средняя стоимость £60–110 на человека.

Переводы документов (сертифицированные): £20–40 за страницу, в зависимости от языка и бюро.

Биометрия: базовая подача обычно включена, но за ускоренные слоты или премиум-сервисы UKVCAS может взиматься £50–£250.

Формально миграционный офис (Home Office) не требует оплачивать услуги третьих лиц, однако на практике, перед тем как переехать в Великобританию кандидаты пользуются услугами компаний, которые берут на себя:

подготовку профессионального CV и отчета о достижениях;

структурирование доказательств под критерии одобрения;

редактуру рекомендательных писем.

Стоимость комплексного сопровождения на рынке колеблется в диапазоне от £2000 до £7000+, в зависимости от сложности профиля, сферы и уровня экспертизы консультанта.