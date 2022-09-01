Компромисс был найден. Как россияне теперь будут получать шенгенские визы?

Вопрос выдачи виз россиянам вызвал разногласия среди министров иностранных дел стран Евросоюза. К какому решению в итоге пришли европейские чиновники на вчерашней встрече в Праге?

Полностью запрещать выдачу виз россиянам пока не станут. Против таких действий выступили Франция, Германия, Италия, Португалия, Греция и Кипр, за — страны Прибалтики, Скандинавии, Польша и Чехия. Тем не менее, компромисс был найден — ЕС приостановит выдачу упрощенных виз гражданам РФ. Точную дату упразднения соглашения пока не назвали.

К чему приведут такие меры?

Во-первых, увеличатся сроки выдачи виз. Сколько теперь будет занимать этот процесс — предугадать никто не сможет. Скорее всего, как заявила ассоциация туроператоров России, самым типичным сценарием будет получение однократного шенгена, а такое явление как получение пятилетних виз вообще, вероятно, канет в лету.

Во-вторых, будет больше бумажной волокиты. Подавая заявку на визу, нужно будет предоставлять билеты, выписку со счета, страховку и подтверждение брони в том месте, где вы собираетесь жить.

В-третьих, платить придется больше. Если раньше стоимость пошлины за краткосрочную шенгенскую визу составляла €35, то теперь эта услуга обойдется в €80.

Если кратко, попасть в Европу россияне все еще смогут, но путь этот будет более витиеватый и затратный.

