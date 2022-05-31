Купить небольшой домик в Венгрии и каждый день наслаждаться видом на бесконечный лес — что может быть лучше? А если это домик рядом с туристическими городками, но вдали от всех шумных улиц? Мы нашли именно такой домик в венгерском медье Зала, который выставлен на продажу всего за €29,312.

Дом 1 комната Ловаси, Венгрия €26,978 в месяц 1 Количество комнат 1 ванных комнат 85 м²

Дом, который выставлен на продажу за €29,312, расположен в небольшой деревушке в медье Зала на юго-западе Венгрии (страна разделена на 19 медье и Будапешт, который приравнивается к медье). Эта часть страны находится на границе со Словенией и Хорватией и славится своими историко-культурными достопримечательностями. Например, в очень популярном у туристов городе Хевиз есть красивейшая Церковь Святой души, гора Эгредь и даже лечебное озеро. Дом, который выставлен на продажу, расположен в непосредственной близости с деревней Lovaszi.

Продавец в объявлении немногословен — там указана лишь общая площадь дома: 85 кв. м. и общая площадь участка: 13,66 соток. Однако по фотографиям можно многое понять. Например, что это дом с мансардой и прекрасным видом с собственной террасы. На кухне есть все необходимое: индукционная плита, духовка, небольшой кухонный гарнитур и холодильник. Обеденную зону и гостиную разделяет барная стойка.

По фотографиям можно разглядеть максимально аскетичную хозяйскую спальню и ванную комнату с установленной душевой кабиной. Вода, судя по всему, подогревается котлом или бойлером. На кухне, помимо плиты, есть самая настоящая печка.

Но основное и самое красивое в этом доме — это, конечно, вид с собственной террасы. Кажется, что лес впереди не заканчивается никогда. Эффект усиливается тем, что дом стоит на небольшой возвышенности. Границы участка, видимо, также определены высоченными деревьями, прямо рядом с домом есть гравийная дорога.

Получить ВНЖ или ПМЖ в Венгрии за покупку этого домика вряд ли получится, но купить его и приезжать на летний отдых — вполне возможно. Особенно этот вариант подойдет тем, кто действительно любит уединение и неприхотлив в окружающей обстановке.