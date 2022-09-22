«Если посмотреть на ТОП-100 университетов мира, то приблизительно 40-50 из них — американские». Как уехать учиться в Америку и зачем это вообще нужно?

Как подготовиться к поступлению в университет США? Можно ли поступить в американский вуз бесплатно? В чем преимущества американского образования? Обо всем этом — читайте в нашем большом материале.

«Американское образование дает совершенно другой взгляд на мир — мир без границ»

Поступить в американский ВУЗ может казаться невероятной и несбыточной задачей. Но если посмотреть на факты, то мы увидим, что ежегодно около 1 миллиона иностранных студентов учатся в США, а значит — это более чем возможно. Что дает это образование и сколько оно будет стоить? Когда стоит начинать готовиться и как это делать? На что американские университеты обращают внимание в первую очередь? Обо всем этом нам рассказала Ксения Пустыльник, основатель и генеральный директор агентства EDucation Masters :

— Высшее образование в США устроено по Болонской системе: первая ступень — это бакалавриат, который длится четыре года, вторая ступень — магистратура (от одного года до трех, в зависимости от специализации), и дальше идет степень PhD или «доктор философии» — этот этап может длиться от трех до семи лет.

На уровне бакалавриата система высшего образования в США, в целом, схожа с другими странами. Самое большое отличие заключается в том, что европейские ВУЗы в основном готовят профессионалов, так как программы там узко заточены под конкретную специализацию. Американские же программы бакалавриата погружают студентов в большое количество разнообразных предметов, и только ко второму или к третьему курсу студент выбирает специализацию, в которую углубляется в течение последних лет учебы. Например, в Университете Брауна (одном из университетов Лиги Плюща) студенты обязаны посещать базовые лекции по биологии, химии, математике вне зависимости от их специализации. Эти лекции ведут самые именитые профессоры Брауна, и считается, что если уж вам после таких крутых лекций «не зашел» конкретный предмет, то, видимо, это действительно не ваше направление.

Если посмотреть на ТОП-100 университетов мира, приблизительно 40-50 из них — американские ВУЗы. Есть три ключевые причины, почему студенты из всего мира стремятся учиться в США. Во-первых, это действительно передовое образование: в плане развития науки американцы в некоторых областях очень сильно обгоняют многие страны, и даже на уровне бакалавриата студенты могут прикоснуться к новейшим разработкам. Например, в Йельском университете студенты бакалавриата участвуют в поиске лекарства от болезни Альцгеймера. Во-вторых, американское образование дает совершенно другой взгляд на мир — мир без границ. Рядом с вами в аудитории будет сидеть парень из Нигерии, дочь или внучка американского миллиардера, студент из Бразилии и член олимпийской сборной по боксу из Канады. Поэтому после окончания университета у вас будут связи во всем мире и вам будет очень легко получать какую-либо информацию и решать любые задачи. В-третьих, американское образование — это способ адаптироваться в США и эмигрировать в эту страну.

«Требования для поступления прямо пропорциональны престижу ВУЗа»

— При подборе ВУЗа и программы обучения очень важно четко осознавать истинную цель поступления в США. Для кого-то это получение сильного образования, с которым потом можно вернуться на родину и строить карьеру или развивать семейный бизнес; а для кого-то — способ найти работу и остаться в Штатах. Все это сильно влияет на составление окончательного списка университетов для подачи заявок студента. Чаще всего иностранцы выбирают для обучения Бостон, Нью-Йорк и Калифорнию. Популярные специализации (как у иностранцев, так и у американских подростков) — компьютерные технологии, инженерное дело и бизнес-программы.

Я как эксперт не рекомендую ориентироваться на ВУЗы с большим количеством иностранных студентов — это плохой сигнал с точки зрения качества образования. Это говорит о том, что внутри США университет неконкурентоспособен, и поэтому ему приходится искать студентов за пределами страны. Существуют, конечно, некоторые исключения, но, в общем, университеты, в которых учится больше 15-17% иностранных студентов, это не лучший выбор для поступления.

Поступление в ВУЗы США происходит в последний год обучения в школе — в 11-м классе, если это стандартная российская программа, или в 12-м, если это программа международного бакалавриата. Офферы от университетов приходят, как правило, в марте и в апреле. То есть еще не окончив школу, ребенок уже знает, в каком именно американском ВУЗе он будет учиться.

Требования для поступления прямо пропорциональны престижу ВУЗа и тому, насколько высокоселективным он является — этим будет обусловлена сложность поступления. Оценить уровень сложности можно, узнав acceptance rate университета, — то есть отношение количества принятых студентов к общему количеству поданных в рамках поступления заявок. Чем выше рейтинг университета, тем сложнее требования.

Важный момент. Для россиян и белорусов сам процесс поступления и требования никак не изменились. Единственное, теперь невозможно сдать TOEFL и IELTS оффлайн в тестовых центрах на территории России и Беларуси, однако все еще можно сдать TOEFL онлайн; также можно сдать Duolingo. Кроме того, ни в России, ни в Беларуси сейчас невозможно сдать тесты SAT и ACT: студенты, ориентированные на поступление в топовые университеты, ездят сдавать их в другие страны.

«Престижные университеты не ищут тех, кто у них отучится только ради больших заработков в будущем»

— Готовиться к поступлению можно с самого раннего возраста: в США продвинутые родители выбирают для ребенка начальную, среднюю школу и особенно старшую школу с прицелом на будущее поступление в топовый университет. Также американские семьи с малых лет отдают детей заниматься спортом, так как спортивные достижения на высоком уровне очень ценятся ВУЗами. Мы рекомендуем готовить детей, начиная с 8 класса (в рамках 11-летней системы обучения), так как наличие времени на разработку сильных сторон ребенка позволяет ему поступить в ВУЗы более высокого уровня. При этом подготовиться за год или два тоже вполне реально.

Для поступления в американские вузы нужны следующие документы: транскрипт школьных оценок, рекомендации от педагогов и классного руководителя, отчет о школе, результаты теста на знание английского языка (TOEFL, IELTS или Duolingo), вступительное эссе, резюме. В некоторых случаях студентам нужно пройти интервью. На творческие специальности требуется прослушивание или портфолио. Также есть еще американские тесты SAT или ACT: их рекомендуется сдавать, если вы планируете поступать в самые престижные учебные заведения.

Сезон admission (поступления) начинается 1 сентября, именно с этой даты идет отсчет для подготовки документов. Первый дедлайн для подачи заявок — это 1 или 15 ноября, в зависимости от университета: это так называемая ранняя волна поступления, в которую однозначно имеет смысл подаваться, так как это может достаточно прилично увеличить шансы быть принятым в ВУЗ мечты. Затем дедлайны по основной волне поступления идут ориентировочно с 30 ноября (для калифорнийских ВУЗов) по 1 февраля — для университетов Лиги Плюща. Также есть университеты, где заявки принимают и после этой даты.

Когда американские университеты анализируют заявку, они смотрят на три показателя: академический потенциал студента, его личностные качества и социальную позицию. Соответственно, в рамках подготовки необходимо уделять внимание всем этим сферам.

Академический профиль — это безупречные оценки, начиная с 8 класса, высокий уровень английского, различные достижения (например, участие и призовые места в олимпиадах). Что касается личностных качеств, очень внимательно смотрят на лидерство, на умение выдерживать высокий уровень стресса, на коммуникабельность и так далее. Эти качества развиваются в процессе того, как студент сталкивается с новыми для себя вызовами и задачами, реализует большие проекты — и все это должно быть отражено в его заявке. Третий фактор — социальная позиция — у иностранных студентов, как правило, наименее развит. Престижные университеты не ищут тех, кто у них отучится только ради больших заработков — они ищут лидеров, которые будут управлять будущим, создавать и внедрять новые технологии, чтобы те служили на благо обществу. Поэтому уже на стадии поступления в университете хотят видеть, какие глобальные проблемы беспокоят студента, и что он делает для их решения.

«Есть ряд университетов, которые принимают талантливых студентов вне зависимости от их финансового положения»

— В американских ВУЗах нет прямой корреляции между качеством образования и его стоимостью. Обучение в очень разных по рейтингу университетах может стоить одинаково. Стоимость будет скорее зависеть от местоположения университета (на побережьях обучение дороже, чем внутри страны), а также от того, в каком ВУЗе вы обучаетесь — в частном или в государственном. Государственные университеты дешевле частных, но при этом чаще всего они не предоставляют финансовую помощь или стипендии иностранным студентам. В среднем один год обучения в топовом американском ВУЗе стоит где-то от $40.000 до $80.000 (включая питание, проживание, учебники и медицинскую страховку). Отмечу, что очень многие университеты предоставляют стипендии иностранным студентам. Исходя из нашей практики, стипендии обычно составляют от $10.000 до $30.000 ежегодно на протяжении всего срока обучения на программах бакалавриата.

Есть также ряд университетов, которые практикуют так называемый need-blind admission — это означает, что университет принимает студента вне зависимости от его финансового положения: если у семьи недостаточно средств для оплаты обучения, университет компенсирует разницу между полной стоимостью и тем, что может заплатить семья. К таким университетам относятся Massachusetts Institute of Technology, Yale University, Harvard University, Amherst College, Princeton University, Dartmouth College и Bowdoin College. Также и в других университетах США можно получить бесплатное образование при условии, что вы являетесь выдающимся студентом, и университеты очень хотят вас заполучить.

