Испания славится своими достопримечательностями — их настолько много, что все не посмотреть и за несколько поездок. Эта страна может порадовать самого искушенного туриста: здесь множество роскошных дворцов и замков, национальных парков, музеев и других интересных мест. Больше всего достопримечательностей в Барселоне и Мадриде, но и в других регионах есть на что посмотреть.

Итак, какие места стоит посетить, находясь в Испании?

Знаменитые дворцы и замки

Королевский дворец

Дворец, находящийся в Мадриде на месте крепости, возведенной эмирами Кордовы и Толедо, — один из самых красивых в Европе. Здание построено в XVIII веке, здесь по сей день проводятся официальные приемы и церемонии королевской семьи Испании.

Богатое убранство, редкие произведения искусства, огромная библиотека, оружейная палата... Мест, которые здесь нужно обязательно посмотреть, очень много.

Крепость Алькасар в Сеговии

Еще один яркий замок Испании, он высится на месте пересечения рек Эресма и Кламорес, на высокой скале. По данным археологических исследований, первые поселения образовались здесь еще во времена Римской империи. Крепость исполнена в самобытном испано-мавританском стиле. Когда-то она была артиллерийским училищем, тюрьмой, королевской резиденцией.

Что посмотреть: Королевский зал, часовенку, башню Хуана II.

Замок Коломарес

Замок Коломарес в курортном городе Бенальмадена — относительно молодая достопримечательность, возведенная в середине 90-х гг. прошлого века в честь 500-летней годовщины со дня открытия Америки. Строение отличается футуристическими нотками в стилистике, его отделка напоминает кружево.

Что посмотреть: реплику корабля Колумба и других кораблей, самую крошечную в мире часовню, дворец, фонтаны.

Крепость Алькасар в Толедо

Эта мощная арабская крепость, высящаяся над городом, когда-то была резиденцией правителей Кастилии, затем служила тюрьмой для опасных преступников. Сегодня здесь открыт музей вооруженных сил. С высоты Алькасара открываются живописные панорамы Толедо.

Алькасар (Кордова)

Этот замок — дань не только минувшим эпохам, но и геометрии: главное здание, башни и ворота формируют практически идеальный квадрат. Именно здесь в свое время приверженцы Фердинанда Арагонского встречали Христофора Колумба. Также именно в этом Алькасаре вершила массовые казни Инквизиция.

Крепость Дальт-Вила в Ибице

Это место примечательно узкими аутентичными улочками, древней мостовой из булыжников и монументальностью — арабская крепость видна из любой точки острова. Отсюда открываются роскошные виды на Ибицу.

Храмы и соборы

Собор Саграда Фамилия

Это знаменитое на весь мир произведение искусства маститого Антонио Гауди по праву признано красивейшей церковью не только Испании и Барселоны, но и всей Европы. Здание имеет три фасада (Рождества, Страстей и Вознесения), белоснежные колонны, множество витражей. Строительство по-прежнему продолжается.

Соборная мечеть Мескита

Эта некогда самая крупная мечеть Средневековья после испанской Реконкисты стала христианским собором. Эти места в Кордове с древних времен священны. Огромные арки и колонны, инкрустированные россыпями драгоценных камней, золотая роспись — это место обязательно нужно увидеть.

Собор Святого Иакова

Средневековый собор в Сантьяго-де-Компостеле хранит в своих стенах мощи апостола Иакова. Это место — одна из главных святынь христианской религиозной общины. Также здесь находится самое крупное в мире кадило.

Кафедральный собор

Этот севильский собор — один из крупнейших в Испании и Европе. Здание в готическом стиле возведено на месте мечети в процессе Реконкисты. Здесь в свое время была расположена и могила Колумба, а его личные архивы по сей день хранятся в библиотеке собора.

Парки

Национальный заповедник Ордеса-и-Монте-Пердидо

Самый красивый в Испании парк, входящий в состав природного комплекса Пиренеев. Что посмотреть: монументальный каньон Ордеса, каскады водопадов.

Национальный парк Тейде

На острое Терерифе, в живописном парке Тейде вас ждет действующий одноименный вулкан с захватывающими видами.

Парк Гуэль

Этот парк — творение рук Антонио Гауди. Обязательно посмотрите пряничные домики, лестницу с фонтанами и Зал ста колонн.

Разное

Музей Прадо (Мадрид)

Один из самых популярных в мире музеев порадует вас фламандским культурным наследием, работами великих скульпторов и художников Золотого века — произведения Тициана, Босха, Ботичелли и других выдающихся творцов не оставят вас равнодушными.

Площадь Испании (Севилья)

Полукруглая столетняя площадь, стилизованная под старину в стиле мудехар, впечатляет ажурной росписью в сине-белых цветах. Овал самой площади обрамляет канал с лодками.

Город Авила

Древний город у подножья Кордильер над ущельем Эль Тахо с крепостными стенами, башнями по 20 м высотой и девятью воротами, несмотря на грозный вид, хранит в себе и духовную пищу — здесь хранятся работы известного испанского художника Эль Греко.

Чипионский маяк

Если будете в Испании, обязательно загляните на самый высокий маяк в стране. Его свет виден и по горизонтали, и по вертикали благодаря особенной архитектуре, поэтому маяк используют для навигации и морских, и воздушных судов.

Аббатство Сакромонте (Гранада)

Достопримечательность, дошедшая до нас со времен средневековья, может похвастаться извилистыми пещерными комплексами катакомб. Сегодня здесь действует мужской монастырь.

Порт Авентура

Тематический парк представляет Карибы, Дикий Запад, Сибирь и даже Феррари Лэнд. Аттракционы, шоу, тематическая кухня и отели — это место заслуженно пользуется огромной популярностью.

Конечно, это лишь малая толика мест, которые стоят внимания при посещении Испании — страна таит в себе множество тайн прошлого и не только.