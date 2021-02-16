В Греции аукционы по продаже жилья могут возобновить работу уже с 1 июня текущего года. Окончательное решение по этому вопросу будет принято в ближайшие дни, когда Министерство юстиции внесет свой законопроект в парламент.

При этом аукционы смогут заработать в полном объеме, если этому не будет препятствовать эпидемиологическая ситуация в стране, информирует ekathimerini.com. Тем временем с банками все перспективы по проведению мероприятий полностью согласованы.

План заключается в том, что всем должникам, пострадавшим по причине пандемии, до 31 мая будет обеспечена защита не только от аукциона, но и от любых принудительных мер, в числе которых — замораживание банковских счетов. Для того чтобы обезопасить себя, должникам следует обратиться в секретариат, занимающийся управлением частными долгами.