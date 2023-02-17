В одном из самых живописных районов Таллина строится уникальный жилой комплекс — Kalevi Panorama. Это три высотки, спроектированные по новейшим технологиям с учетом самых высоких требований по тепло- и шумоизоляции. По словам застройщика, квартиры здесь — это обособленный островок личного пространства внутри современного города. Сколько же стоят апартаменты в ЖК Kalevi Panorama?

Жилой комплекс Kalevi Panorama — современные технологии в каждой квартире

Рынок недвижимости Эстонии в 2020–2022 годах пережил настоящий бум спроса как со стороны внутреннего покупателя, так и со стороны иностранных инвесторов. Стоимость квартир в крупных городах выросла на 15-25%.

В центре Таллина построен уникальный жилой комплекс Kalevi Panorama — это три 14-этажных здания с восхитительным панорамным видом на весь Таллин и морское побережье. Жилой комплекс расположен в сердце района Юхкентали, дома буквально утопают в зелени, при этом до делового центра города всего несколько минут пешком. Современные технологии делают жилье обособленным островком личного пространства внутри самой зеленой столицы Европы — ЖК Kalevi Panorama уже по праву считается одной из самых знаменитых новостроек Эстонии.

— В Эстонии огромное внимание уделяется вопросам экологии, здесь выстроен хрупкий баланс между природой и деятельностью человека в городской черте. Таллин — сердце страны — отличается не только прозрачным воздухом и чистыми водоемами, но и низким уровнем шумового загрязнения и спокойным трафиком, что благотворно влияет на самочувствие всех его жителей, — рассказал директор по продажам Tycoon OÜ Александр Воронков. — Именно в таком ключе спроектирован ЖК Kalevi Panorama. Высокие технологии сохраняют тепло, защищают от шума, дают свежий воздух и свет в квартиры, а высокие стандарты энергосбережения позволяют значительно экономить на коммунальных платежах. Это, пожалуй, основные качества, которые отличают ЖК Kalevi Panorama от всех остальных.

Жилой комплекс состоит из трех 14-этажных зданий, расположенных на благоустроенной территории с детской площадкой, оборудованными релакс-зонами и прогулочными дорожками.

Вход в каждое здание оборудован домофоном с видеофиксацией. Дома построены из монолитного желеозобетона, системы столбов и плит, что обеспечивает долговечность, тепло, гидро- и шумоизоляцию. Фасад зданий остеклен алюминиевыми кассетами, а окна выполнены из алюминиевого профиля с тройным солнцезащитным и энергосберегающим стеклопакетом.

Стены, разделяющие квартиры, выполнены из комбинированных многослойных легких блоков и звукоизолированы. Наружные стены выполнены из энергоэффективных легких элементов, разделительные перекрытия и кровля — из монолитного железобетона. Класс энергоэффективности всего жилого комплекса B.

Все парковочные места для жильцов комплекса расположены в подземном паркинге, плюс к этому каждая квартира имеет собственную кладовую (на −1 и −2 этажах).

Подробнее о квартирах в ЖК Kalevi Panorama

Каждая квартира оснащена системой «Умный дом», которая позволяет контролировать и управлять расходами своей квартиры в режиме реального времени. Полы в квартире покрыты натуральным дубовым паркетом, что делает дом теплым и уютным. Плюс ко всему, в квартирах предусмотрено водяное отопление пола, которым можно управлять удаленно с телефона или планшета на стене.

— Система «умный дом» позволяет каждому собственнику квартиры значительно сэкономить на коммунальных платежах, которые в последнее время только растут. С помощью телефона можно контролировать температуру в помещениях, управлять отоплением, вентиляцией и кондиционером в режиме реального времени. В апартаментах, выходящих на южную сторону, и больших квартирах мы предусмотрели даже удаленное управление шторами — все для комфорта наших будущих жильцов. Да что говорить — каждый собственник квартиры может вызвать лифт с телефона — такого, пожалуй, еще не было нигде.

Планировки квартир разнообразны и продуманы до мелочей. При этом каждая квартира имеет свои особенности, которые подойдут под любой запрос покупателя. В комплексе есть и уютные двух-, трехкомнатные квартиры, и просторные многокомнатные двухэтажные пентхаусы на последних этажах. В каждой квартире есть своя гардеробная зона, а на паркинге предусмотрены небольшие кладовые — все для удобства хранения вещей.

Высота потолков в помещении 2,70 метра, что буквально наполняет комнаты солнечным светом. При этом регулируемая вентиляционная система с рекуперацией настроена на очистку воздуха и возврат тепловой энергии. В квартирах, выходящих на южную сторону, уже установлена система кондиционирования. В четырех- и пятикомнатных квартирах установлены камины.

Квартиры сдаются полностью готовыми — все работы по отделке уже сделаны. Эстетически красивые и гармоничные интерьеры только подчеркнут уникальность всего жилого комплекса. При этом будущий собственник может добавить любое дизайн-решение в уже готовые дизайны.

Квартиры отделаны в трех вариантах дизайна:

New age — это просторные, светлые и стильные помещения с белыми стенами и отбеленным дубовым паркетом. Чистые графичные линии оформления только подчеркивают минимализм и строгость пространства. Остается только добавить детали — и интерьер приобретет собственный характер.

— это просторные, светлые и стильные помещения с белыми стенами и отбеленным дубовым паркетом. Чистые графичные линии оформления только подчеркивают минимализм и строгость пространства. Остается только добавить детали — и интерьер приобретет собственный характер. Loft — это гармоничное сочетание белого и черного в интерьере. Современная классика здесь тесно переплетена с брутальностью и бескомпромиссностью новейшего дизайна.

— это гармоничное сочетание белого и черного в интерьере. Современная классика здесь тесно переплетена с брутальностью и бескомпромиссностью новейшего дизайна. City — мягкий нейтральный интерьер с натуральными отделочными материалами и природными текстурами: дубовый паркет, керамическая плитка, мягкое освещение. По словам застройщика, данный стиль символизирует единение городского человека с природой.

Как купить и сколько стоит квартира?

Стоимость квартир в ЖК Kalevi Panorama стартует от €215,000 (без учета паркинга и кладовки на нижнем этаже):

Стоимость двухкомнатных квартир — от €215,000 до €260,000.

Трехкомнатные квартиры стоят от €270,000 до €340,000.

Четырех- и пятикомнатные люкс и двухэтажные пентхаусы стоят от €550,000 до €1,000,000.

При этом каждую квартиру можно забронировать на 30 дней. При бронировании квартиры с покупателем заключается договор, и предоплата составляет €3000 (в дальнейшем стоимость бронирования входит в стоимость квартиры).

Переход квартиры в собственность фиксируется в нотариально заверенном вещно-правовом договоре. Клиенту остается выплатить стоимость квартиры за вычетом суммы бронирования. Государственная пошлина и нотариальные услуги оплачиваются отдельно.