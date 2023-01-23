Не за один евро, но очень дешево. В Испании продается деревня, состоящая из трех домов

Галисийская деревня Трабада в Испании выставлена на продажу по цене, которая не превышает стоимость квартиры в пригороде Мадрида или Барселоны. Небольшой населенный пункт Трабада состоит всего из трех домов, построенных более века назад. При этом у этого места большой туристический потенциал — всего в 25 километрах от галисийской деревни расположен муниципалитет Рибадео и знаменитый соборный пляж.

Недвижимость Испании в последнее время особенно высоко ценится среди инвесторов, а уникальные предложение и вовсе на вес золота. Именно поэтому так интересно, что в испанском регионе восточная Маринья (Луго) за €160,000 выставлена на продажу небольшая деревня. Галисийская деревня Трабада состоит из трех древних домов, построенных более века назад.

Самый большой каменный дом может предложить своему будущему собственнику более 300 кв.м. полезной площади. Рядом с ним расположен еще один дом, примерной такой же по размеру (около 280 кв.м). Третье строение самое маленькое — всего около 140 квадратных метров.

Помимо вековых домов, главной изюминкой этого предложения можно назвать живописный земельный участок общей площадью 25,000 кв.м, на территории которого есть также два многовековых урарео, фонтан, подвал, блок и каменная печь.

У предложения огромный туристический потенциал. Деревня Трабада граничит с Камино-де-Сантьяго (паломнический маршрут «Путь Святого Иакова»). Кроме того, всего в 25 километрах от галисийской деревни расположен муниципалитет Рибадео и знаменитый соборный пляж.

Источник фото: idealista.com