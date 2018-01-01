  1. Realting.com
  2. Новостройки
  3. ОАЭ
  4. Жилой комплекс Просторные светлые апартаменты с панорамным видом в проекте Creek Gate, район Dubai Creek Harbour, ОАЭ

Жилой комплекс Просторные светлые апартаменты с панорамным видом в проекте Creek Gate, район Dubai Creek Harbour, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от € 819,441
Поделиться с помощью:
QR
Жилой комплекс Просторные светлые апартаменты с панорамным видом в проекте Creek Gate, район Dubai Creek Harbour, ОАЭ
1 / 9
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

Предлагаются двух-, трех-, четырех- и пятикомнатные апартаменты с панорамным видом.

Резиденция состоит из двух башен (30 и 36 этажей) и располагает тренажерным залом, бассейном, детскими площадками, парком.

Преимущества

Покупатель может получить ВНЖ Дубая за инвестиции в недвижимость на сумму от $ 205 000.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в 15 минутах езды от Международного аэропорта Дубая, в десяти минутах езды от центрального района Даунтаун Дубай, в двух минутах ходьбы от центрального парка, рядом с ресторанами и кафе.

  • Даунтаун Дубай - 10 минут
  • Парк - 2 минут
  • Бурдж Халифа - 18 минут
  • Бурдж Аль Араб - 26 минут
  • Дубай Молл - 16 минут
  • Дубай Марина - 30 минут
  • Палм Джумейра - 30 минут
  • Аэропорт Dxb Int’ - 20 минут

Дубай — один из главных инвестиционных центров мира. Местный рынок ориентирован на покупателей роскошных особняков и квартир в небоскрёбах. Среди популярных районов — Пальма Джумейра, Дубай Марина, Даунтаун Дубай, Джумейра Бич Резиденс, Эмирейтс Хиллс, Дейра, Арабиан Ранчес. В Дубае много объектов, характеризующихся эпитетом «самый». Здесь находятся самый высокий небоскреб в мире — Бурдж Халифа, два самых высоких отеля — похожая на парус семизвёздочная гостиница Бурдж-аль-Араб и Башня Розы. Здесь расположен один из самых известных крытых лыжных комплексов Ski Dubai с 60-метровой искусственной горой и пятью склонами. Дубайские торговые центры — Dubai Mall, BurJuman, Ibn Battuta Mall, Karama Centre, Lamcy Plaza, Mercato Mall и другие — входят в число самых крупных в мире. В водах Персидского залива создан самый большой искусственный остров Пальма Джумейра.

Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
Похожие комплексы
Многоквартирный жилой дом 2BR | La Cote | Meraas
Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Высотная резиденция Palm Beach Tower от Nakheel, с прямым выходом на пляж рядом с Дубай Марина и Бурдж Халифа, Palm Jumeirah, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая резиденция премиум класса Crest рядом с парками, в районе JVC, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Резиденция Prive с детским клубом и спа-зоной на берегу гавани в районе Business Bay, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Резиденция STAR с садом и бассейнами в престижном районе Jebel Ali Village, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
Вы просматриваете
Жилой комплекс Просторные светлые апартаменты с панорамным видом в проекте Creek Gate, район Dubai Creek Harbour, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от € 819,441
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Другие комплексы
Многоквартирный жилой дом Beach Vista, DUBAI HARBOUR
Дубай, ОАЭ
Застройщик: Coin real estate group

технические характеристики

  • Тип - Квартира
  • Размер - 2368 кв. Футов
  • Количество спален - 4
  • Количество ванных комнат - 5 
  • 25 минут от центра города
  • 25 минут от аэропорта
  • без мебели
  • вакантный

особенности

Комната горничной

Полностью оборудованная кухня

Встроенные шкафы

Просторный балкон 

Общий бассейн

Общий тренажерный зал

Частный доступ к пляжу

1 парковочное место

 

О районе


Современный Beach Vista с окнами от пола до потолка и обширными палубами предлагает уникальный вид на кристально голубые воды Аравийского залива. Ванные комнаты оформлены в изысканном, утонченном стиле, современном и неподвластном времени. Beach Vista состоит из двух отдельных зданий, каждое из которых имеет уникальный набор функций и макетов. Emaar Beachfront - это райский остров с доступным, хорошо связанным адресом, расположенный между JBR и Palm Jumeirah. Дубай Марина, Пальма, и все это в нескольких минутах друг от друга. 
Многоквартирный жилой дом Sunrise Bay Tower 1, DUBAI HARBOUR
Дубай, ОАЭ
Застройщик: Coin real estate group

технические характеристики

  • Тип - Квартира
  • Размер - 2716 кв. Футов
  • Количество спален - 4
  • Количество ванных комнат - 5
  • 25 минут от центра города
  • 25 минут от аэропорта
  • без мебели
  • вакантный

особенности

Совершенно новый

Комната для горничных

Прачечная

Окна от пола до потолка

Большой балкон

2 Крытая парковка 

Полностью оборудованная кухня

Частный доступ к пляжу

 

О районе

 

Архитектура в стиле Майами-Бич 

Частный закрытый остров

Предстоящий Молл

2 парка соседства

1,5 км Pristine Private Beach

13 000 кв.м. Розничный торговый центр

85 000 кв.м. гостиничных площадей

25 000 кв.м. Удобства

Возвращайтесь домой на самый эксклюзивный остров Дубая. EMAAR BEACHFRONT расположен в новом морском центре ОАЭ, гавани Дубая. Это тщательно спланированная гавань на набережной. Уникальное сочетание космополитической жизни, отличного расположения и роскошного морского образа жизни

Сладкая жизнь начинается с тропического бриза. И с прямым доступом к Дубай Марина и быстрым соединением с Шейх Заид Роуд, просыпаться от успокаивающих звуков волн; плыть в открытый горизонт; или окунитесь в открытое море. На пляже Эмаар каждый день - пляжный день.

 
Многоквартирный жилой дом Studio | Canal Heights | Business Bay
Дубай, ОАЭ
Сдача в: -2026
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить вам квартиру-студию, расположенную в Business Bay, известную как Canal Heights от Damac

Основные моменты;

  • Загружен с удобствами и услугами
  • Доступ к ленивому виду и пляжу
  • Пешеходные дорожки и набережная
  • Роскошные апартаменты с эксклюзивным дизайном и декором
  • Блестящий вид на горизонт и каналы, не выходя из дома

Удобства и фасилиты;

  • Studio
  • 1 ванна
  • без мебели
  • BUA 446 Sqft
  • Балкон / Терраса
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • Приемная зона
  • Бассейн
  • тренажерный зал
  • Зеленое окружение
  • Медицинский центр
  • Детская игровая площадка
  • Ресторан и Кафе
  • Столовая и розничная торговля
  • Супермаркет и Торговая зона
  • Район барбекю
  • Досуг и парковые зоны
  • Беговая дорожка, трасса для бега и езды на велосипеде
  • Спа и Сауна
  • Общественный зал
  • больница
  • Спортивный корт
  • Йога и Медитация
  • Фитнес-центр

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284

Realting.com
Перейти