Жилой комплекс Новая резиденция Westwood от Prescott, с бассейном и йога-студией, рядом со станцией метро, Al Furjan, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от € 521,000
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О комплексе
Предлагаются меблированные апартаменты с панорамными видами на море и город.
Резиденция располагает игровой комнатой и ТВ-залом, бассейном, детской площадкой, садом, йога-студией, тренажерным залом.
Окончание строительства - конец 2023 года.Преимущества
Возможна оплата в рассрочку.Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится рядом с новой веткой метро Маршрут 2020.
- Станция метро - 3 минуты
- Шейх-Зайед-Роад - 4 минуты
- Джумейра-Бич - 10 минут
- Экспо-2020 - 13 минут
- Международный аэропорт - 20 минут
- Деловой центр города - 20 минут
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
Агент продавца
Лицензия: 1058348
Языки общения: English, Русский
ОАЭ, Dubai
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