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Жилой комплекс Новая резиденция Westwood от Prescott, с бассейном и йога-студией, рядом со станцией метро, Al Furjan, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от € 521,000
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Жилой комплекс Новая резиденция Westwood от Prescott, с бассейном и йога-студией, рядом со станцией метро, Al Furjan, Дубай, ОАЭ
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О комплексе

Предлагаются меблированные апартаменты с панорамными видами на море и город.

Резиденция располагает игровой комнатой и ТВ-залом, бассейном, детской площадкой, садом, йога-студией, тренажерным залом.

Окончание строительства - конец 2023 года.

Преимущества

Возможна оплата в рассрочку.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится рядом с новой веткой метро Маршрут 2020.

  • Станция метро - 3 минуты
  • Шейх-Зайед-Роад - 4 минуты
  • Джумейра-Бич - 10 минут
  • Экспо-2020 - 13 минут
  • Международный аэропорт - 20 минут
  • Деловой центр города - 20 минут
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
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Жилой комплекс Новая резиденция Westwood от Prescott, с бассейном и йога-студией, рядом со станцией метро, Al Furjan, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от € 521,000
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Застройщик: TRANIO

Комплекс состоит из двух 12-этажных зданий на 283 квартиры с чистовой отделкой, встроенными шкафами и кухней с потолками высотой 3,2 м. Из окон открывается вид на небоскрёбы Бизнес Бэй.

Удобства комплекса:

  • бассейн
  • барбекю
  • тренажерный зал
  • библиотека
  • детская площадка
  • 1 парковочное место для каждой квартиры
Преимущества

Покупатель может получить ВНЖ Дубая за инвестиции в недвижимость на сумму от $ 205 000.

Расположение и объекты поблизости

Район называют «городом» из-за его размеров и ожидаемого большого потока гостей и посетителей. Всего в MBR City планируется построить 26 400 жилых объектов с собственной монорельсовой дорогой, соединяющей район с двумя международными аэропортами. Также в проект включены: торговый комплекс The Mall of the World с самым большим в мире бассейном, больницы, школы, отели и спортивные центры. Территория района будет покрыта парками, включая поля для гольфа и центральный парк.

Комплекс расположен рядом с главными достопримечательностями города. Поблизости от проекта также находятся 2 международных школы и 3 парка. В 14 минутах езды от комплекса находится природный заповедник Ras al Khor Wildlife Sanctuary, где обитает большая популяция фламинго. До Дубай Молла и Бурдж-Халифы можно доехать за 15 минут, до финансового центра Дубая — за 17 минут.
Многоквартирный жилой дом 3BR | Levanto | Nearby Neighbourhood
Дубай, ОАЭ
Сдача в: 2025
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить вам 3 квартиры, расположенные в JVC, известной как Levanto от ORO 24.

Удобства и фасилиты;

- 3 спальни

- 3 ванны

- без мебели 

- БУА; 1292 кв 

- Зона магазина 

- Балкон / Терраса 

- затонувшее сиденье

- Бассейн

- Кабанас 

- Кинотеатр 

- Детская игровая площадка

- Зал для вечеринок

- Лифт, Лобби и Зона ожидания

- Приемная зона

- Центр здравоохранения

- Сквош 

- джакузи 

- Шахматная зона

- Мультимедийная игровая зона

- Боулинг 

- Billairds 

- Joggin, Running & Cycling track 

- Крытая зона для гольфа

- Бизнес-центр и библиотека 

- Настольный теннис 

- Супермаркет и Торговая зона

- Столовая и розничная торговля

- Ресторан и Кафе

- Школа и Институт 

- Фитнес-центр 

- Зона йоги и медитации 

 

Соседство поблизости;

- Высоты Победы; 1,5 км

- Спортивный Город; 1,7 км

- Jumeirah Village Triangle; 2,5 км

- Мотор Сити; 2,7 км

 

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
Многоквартирный жилой дом 3BR | Bluewaters Bay | Payment Plan
Дубай, ОАЭ
Сдача в: -2026
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers с радостью представляет апартаменты с 3 спальнями, расположенные в заливе Блюватерс, остров Блюватерс, Дубай.

Bluewaters Bay by Meraas - это высотная башня, которая предлагает апартаменты на набережной.

Удобства и удобства;

  • 3 спальни
  • 4 баня
  • без мебели
  • BUA; 2,015 кв.
  • Порошковая комната
  • Прачечная
  • Горничная комната
  • оформление
  • Область магазина
  • Балкон / Терраса
  • тренажерный зал
  • Район барбекю
  • Медицинский центр
  • Зона отдыха
  • Ресторан и Кафе
  • Столовая и розничная торговля
  • Супермаркет и Торговая зона
  • Бассейн
  • Доступ к пляжу
  • Беговая дорожка, трасса для бега и езды на велосипеде
  • Водная активность
  • Спа и Сауна
  • Зона йоги и медитации

План оплаты;

  • Авансовый платеж – 20%
  • Во время строительства – 60%
  • На передачу – 20%

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284

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