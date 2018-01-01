Жилой комплекс Современная резиденция с бассейнами и садами рядом со станцией метро, в центре Стамбула, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от € 308,898
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О комплексе
Предлагаются квартиры с живописным видом и парковочными местами.
Резиденция располагает крытыми и открытыми бассейнами, хамамом и сауной, зонами для йоги и медитации, садами, детской площадкой, тренажерным залом.
Окончание строительства - декабрь 2024 года.Особенности квартир
- Стальная дверь с отделкой из дерева
- Видеодомофон
- Ламинат
- Плиточный пол
- Кухонная мебель
- Встроенная варочная поверхность, духовой шкаф, микроволновая печь, вытяжка, посудомоечная машина
- Двойные стеклопакеты
- Кондиционеры
- Система "умный дом"
Недвижимость находится в пешей доступности от станции метро, рядом с автомагистралью Е5, торговыми центрами и университетами.
- Пляж - 3 км
- Аэропорт - 25 км
Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция
Агент продавца
Лицензия: 1058348
Языки общения: English, Русский
ОАЭ, Dubai
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