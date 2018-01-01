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Жилой комплекс Новые апартаменты в резиденции на берегу моря, Стамбул, Турция

Мраморноморский регион, Турция
от € 814,370
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Жилой комплекс Новые апартаменты в резиденции на берегу моря, Стамбул, Турция
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О комплексе

Предлагаются элитные апартаменты с различными планировками. Каждая квартира имеет просторную террасу, вид на море и парковочные места.

Резиденция на берегу моря состоит из четырех зданий и располагает красивым ухоженным садом, услугами водного такси, консьерж-сервисом, фитнес-центром, студиями йоги и пилатеса, аэробики и танцев, прудами, смотровыми площадками, пешеходными и велосипедными дорожками, детскими площадками, баскетбольной площадкой и теннисным кортом, бассейнами, спа, ресторанами, тренажерными залами.

Варианты квартир
  • Двухкомнатная квартира площадью от 88 м2 до 104 м2 - от 814 370 долларов США до 960 177 долларов США
  • Трехкомнатная квартира площадью от 105 м2 до 270 м2 - от 972 014 долларов США до 2 478 621 долларов США
  • Четырехкомнатная квартира площадью от 171 м2 до 236 м2 - от 1 574 326 долларов США до 2 172 418 долларов США
  • Пятикомнатная квартира площадью от 235 м2 до 277 м2 - от 2 162 783 долларов США до 2 549 643 долларов США
  • Шестикомнатная квартира площадью от 248 м2 до 375 м2 - от 2 278 126 долларов США до 3 441 275 долларов США
Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится рядом с парком, торговыми центрами и ресторанами, причалом для яхт, больницами и частными школами, в пешей доступности от пятизвездочных отелей и побережья.

Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция
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Жилой комплекс Новые апартаменты в резиденции на берегу моря, Стамбул, Турция
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от € 814,370
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Застройщик: TRANIO

Предлагаются просторные апартаменты c высококачественной отделкой.

Резиденция располагает садами и зонами отдыха, спортивными и детскими площадками, кафе и ресторанами, фитнес-залом, спа-центром с парной, сауной и турецкой баней, крытыми бассейнами для детей и взрослых.

Окончание строительства - декабрь 2024 года.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в динамичном районе, рядом с остановками общественного транспорта, всей необходимой инфраструктурой, торговыми центрами, парками, школами и больницами.
Жилой комплекс Элегантный ЖК в одном из лучших жилых районов европейского Стамбула
Akarca, Турция
Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Предлагаем вам новые квартиры в Стамбуле – район Эсеньюрт. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+0, 1+1, 2+1, 3+1, 4+1. Площадь апартаментов от 41 до 254 м2. Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света: Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.Недвижимость отличается этажностью в зависимости от районов. Ближе к морю строятся невысокие дома, элитные виллы. В спальных районах много высотного строительства, небоскребов. Инвестиции в недвижимость Стамбула принесут вам хороший прирост капитала и высокий рентный доход, так как в городе постоянный поток иностранцев, студентов, туристов, обеспеченных граждан Турции из других регионов. 
Жилой комплекс ЖК в одном из развивающихся районов Алании - Газипаша
Аланья, Турция
Сдача в: 2024
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Газипаше.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1.Площадь апартаментов от 46 до 105 м2.Расстояние до моря 3000 метров.Газипаша – город на юге Турции, расположенный у берегов Средиземного моря, рядом с Аланьей. Появление здесь международного аэропорта в 2011 году дало новый виток развития как города, так и рынка недвижимости. В Газипаша 50 км песчаного берега, есть знаменитый пляж Селинус длиной 2,5 км, красивые скалистые берега, где можно купаться в окружении хвойных деревьев.Несмотря на длинный и широкий пляж с пологим заходом в море, в Газипаша мало отелей. Население города порядка 50 тыс. человек. Есть все для жизни: крупные супермаркеты, рынки, магазины, бутики, сетевые рестораны, для детей — детские сады и школы.Недвижимость в Газипаша подойдет тем, кто хочет переехать в турецкий город с морем, с перспективами найти работу, открыть бизнес, обучать детей. Кроме того, это отличная инвестиция и удобный вариант курортной квартиры для отдыха.
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