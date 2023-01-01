Квартира в новостройке Iconic
О комплексе
La Costa Blanca ... Скрытое место в El Levante Español, которое может быть невероятно доступным.
Апартаменты с фронтальным видом на Средиземное море и пляжи с золотым песком.
Дома построены по высоким стандартам в прекрасном жилом комплексе в Гран Алькант.
С собственной террасы вы сможете испытать красивые закаты и насладиться качеством жизни, которое предлагает жизнь на берегу моря, с общим бассейном и бесконечными видами, ландшафтными дорожками, детской игровой площадкой и эксклюзивностью биомеханической схемы, которая поможет вам поддерживать форму.
Отделка качества и роскоши:
- Кухни, оснащенные стеклокерамической плитой, электрической духовкой и мебелью большой емкости с самозакрывающимся покрытием.
- Мраморная столешница на кухне
- Плинтус с алюминиевым покрытием и защитой
- Террасы с защитой от скольжения
- Предварительная установка для джакузи, спа-типа, ( только в определенной типологии дома )
- Электрические жалюзи в спальнях и гостиной
- окна типа Climalit с 14 мм термальными окнами
- Фарфоровая сантехника с витрифицированным покрытием, умывальник с шкафом и зеркалом и душевые кабины
- Шкафы в каждой комнате, со шкафами
- Битермальные водопроводные установки для стиральной машины и сушилки
- Электромонтаж в соответствии с действующими правилами
- Индивидуальное аэротермальное оборудование для каждого жилища, для производства горячей воды.
- Предварительная установка электрической розетки для зарядки электромобиля.
Расположение: всего в 10 минутах езды от международного аэропорта, в 5 часах езды от Мадрида, Марбельи и Барселоны, в 1 и ½ часах от Валенсии и в 15 минутах от Аликанте или Эльче.
ТИПОЛОГИЯ домов: 2-3 BR Апартаменты, пентхаус или первый этаж
КЛИМАТ: известный как Флорида Средиземного моря, солнечная и мягкая, круглый год.
СТОИМОСТЬ ЖИЗНИ: замечательно доступная по сравнению, например, с крупными городами, такими как Барселона или Мадрид, где стандарт выше на 31% в потребительских ценах
Условия оплаты:
Бронирование: 6.000 € плюс IVA = 6.600 €
30 дней с момента бронирования: 30%
6 месяцев из резерва: 10%
Сдача ключей: апрель или октябрь 2023 г. 60% остаток оплачивается по нотариальной подписи
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Я приглашаю тебя ? памятные вещи вашей семьи в этом доме в Гран Алакант.
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