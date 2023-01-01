Квартира в новостройке Iconic

La Costa Blanca ... Скрытое место в El Levante Español, которое может быть невероятно доступным.

Апартаменты с фронтальным видом на Средиземное море и пляжи с золотым песком.

Дома построены по высоким стандартам в прекрасном жилом комплексе в Гран Алькант.

С собственной террасы вы сможете испытать красивые закаты и насладиться качеством жизни, которое предлагает жизнь на берегу моря, с общим бассейном и бесконечными видами, ландшафтными дорожками, детской игровой площадкой и эксклюзивностью биомеханической схемы, которая поможет вам поддерживать форму.

Отделка качества и роскоши:

- Кухни, оснащенные стеклокерамической плитой, электрической духовкой и мебелью большой емкости с самозакрывающимся покрытием.

- Мраморная столешница на кухне

- Плинтус с алюминиевым покрытием и защитой

- Террасы с защитой от скольжения

- Предварительная установка для джакузи, спа-типа, ( только в определенной типологии дома )

- Электрические жалюзи в спальнях и гостиной

- окна типа Climalit с 14 мм термальными окнами

- Фарфоровая сантехника с витрифицированным покрытием, умывальник с шкафом и зеркалом и душевые кабины

- Шкафы в каждой комнате, со шкафами

- Битермальные водопроводные установки для стиральной машины и сушилки

- Электромонтаж в соответствии с действующими правилами

- Индивидуальное аэротермальное оборудование для каждого жилища, для производства горячей воды.

- Предварительная установка электрической розетки для зарядки электромобиля.



Расположение: всего в 10 минутах езды от международного аэропорта, в 5 часах езды от Мадрида, Марбельи и Барселоны, в 1 и ½ часах от Валенсии и в 15 минутах от Аликанте или Эльче.

ТИПОЛОГИЯ домов: 2-3 BR Апартаменты, пентхаус или первый этаж

КЛИМАТ: известный как Флорида Средиземного моря, солнечная и мягкая, круглый год.

СТОИМОСТЬ ЖИЗНИ: замечательно доступная по сравнению, например, с крупными городами, такими как Барселона или Мадрид, где стандарт выше на 31% в потребительских ценах



Условия оплаты:

Бронирование: 6.000 € плюс IVA = 6.600 €

30 дней с момента бронирования: 30%

6 месяцев из резерва: 10%

Сдача ключей: апрель или октябрь 2023 г. 60% остаток оплачивается по нотариальной подписи

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