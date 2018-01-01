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IBAKA HOMES REAL ESTATE INTERNATIONAL

Испания, Maria de Maeztu, 6
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IBAKA HOMES REAL ESTATE INTERNATIONAL
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Напишите нам
Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
Год основания компании
2019
Языки общения
Языки общения
English
Веб-сайт
Веб-сайт
realestate.ibakahomes.com
Описание

Цель IBAKA HOMES - упростить опыт покупки и продажи недвижимости, развивая дух укрепления доверия, сотрудничества и целостности у каждого из клиентов.

Используя технологии социальных сетей и маркетинговые стратегии, IBAKA HOMES считает себя не просто агентством недвижимости; мы представляем образ жизни, где функциональность является ключом к улучшению » "время ” в течение периода поиска, чтобы найти свой дом, чтобы вы могли наслаждаться больше, каждый день вашей жизни.

Этические ценности, которые делают нас разными…

Мы просыпаемся каждый день, чтобы исполнять то, что вдохновляет нас лучше всего

Наша философия заключается в том, что мы работаем так, как живем, по Золотому правилу, как принцип обращения с другими, точно так же, как к одному человеку.

  • Честность, как высший этический стандарт, ради которого мы живем.
  • Честность и справедливость за каждое действие, которое мы предпринимаем
  • Уверенность и уважение к каждому клиенту, который запрашивает наши услуги.
  • Страсть вернуть нашему клиенту высокий уровень ответственности за работу, выполненную в наших лучших проявлениях.
  • Смиренно, поскольку мы всегда учитываем усилия, связанные со всем, что делают люди.
  • Благодарность как образ жизни.

 

Новостройки
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Iconic
Многоквартирный жилой дом Iconic
Santa Pola, Испания
Сдача в: 2023
Агентство недвижимости: IBAKA HOMES REAL ESTATE INTERNATIONAL

La Costa Blanca ... Скрытое место в El Levante Español, которое может быть невероятно доступным.

Апартаменты с фронтальным видом на Средиземное море и пляжи с золотым песком.

Дома построены по высоким стандартам в прекрасном жилом комплексе в Гран Алькант.

С собственной террасы вы сможете испытать красивые закаты и насладиться качеством жизни, которое предлагает жизнь на берегу моря, с общим бассейном и бесконечными видами, ландшафтными дорожками, детской игровой площадкой и эксклюзивностью биомеханической схемы, которая поможет вам поддерживать форму.

Отделка качества и роскоши:

- Кухни, оснащенные стеклокерамической плитой, электрической духовкой и мебелью большой емкости с самозакрывающимся покрытием.
- Мраморная столешница на кухне
- Плинтус с алюминиевым покрытием и защитой
- Террасы с защитой от скольжения
- Предварительная установка для джакузи, спа-типа, ( только в определенной типологии дома )
- Электрические жалюзи в спальнях и гостиной
- окна типа Climalit с 14 мм термальными окнами
- Фарфоровая сантехника с витрифицированным покрытием, умывальник с шкафом и зеркалом и душевые кабины
- Шкафы в каждой комнате, со шкафами
- Битермальные водопроводные установки для стиральной машины и сушилки
- Электромонтаж в соответствии с действующими правилами
- Индивидуальное аэротермальное оборудование для каждого жилища, для производства горячей воды.
- Предварительная установка электрической розетки для зарядки электромобиля.


Расположение: всего в 10 минутах езды от международного аэропорта, в 5 часах езды от Мадрида, Марбельи и Барселоны, в 1 и ½ часах от Валенсии и в 15 минутах от Аликанте или Эльче.

ТИПОЛОГИЯ домов: 2-3 BR Апартаменты, пентхаус или первый этаж

КЛИМАТ: известный как Флорида Средиземного моря, солнечная и мягкая, круглый год.

СТОИМОСТЬ ЖИЗНИ: замечательно доступная по сравнению, например, с крупными городами, такими как Барселона или Мадрид, где стандарт выше на 31% в потребительских ценах


Условия оплаты:
Бронирование: 6.000 € плюс IVA = 6.600 €
30 дней с момента бронирования: 30%
6 месяцев из резерва: 10%
Сдача ключей: апрель или октябрь 2023 г. 60% остаток оплачивается по нотариальной подписи

Хотите узнать больше?

Я приглашаю тебя ? памятные вещи вашей семьи в этом доме в Гран Алакант.

Хотите организовать просмотр? Я буду более чем рад, что вы координируете это для вас
 

BREEZE, smell the scents of the Mediterranean
Жилой комплекс BREEZE, smell the scents of the Mediterranean
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Сдача в: 2025
Агентство недвижимости: IBAKA HOMES REAL ESTATE INTERNATIONAL

BREEZE - это новое частное и закрытое сообщество, созданное для того, чтобы жить с максимальной функциональностью, наблюдая за Средиземным морем, в очень тихом районе, с легким общением и недалеко от пляжей, ( менее 8 км от Кала Финестрата ) и эксклюзивного поля для гольфа Puig Campana, Mall, Рестораны, школы, аптеки, банки и La Marina.

ТИПОЛОГИЯ домов: 2-3 BR Apartments + 2 бани и 3 BD Townhouses

Каждый дом спроектирован с великолепным видом на общие зоны с видом на бассейн и частные сады, улучшая природную среду, горизонт Бенидорма и некоторые объекты также имеют вид на море.

BREEZE - это закрытое сообщество, построенное с превосходными качествами и прекрасной отделкой.

Удобства Жилого:

  • Частная открытая парковка
  • Кладовки
  • Ландшафтные садовые зоны
  • Детская игровая площадка
  • Общий бассейн
  • Зона хранения цикла
  • Буксиры и виллы имеют по желанию частный бассейн
  • 55 км от аэропорта

Удобства дома:

  • Аэротермальная система для горячей воды
  • Солнечные тепловые панели для поддержки электроснабжения
  • А / С и нагреватель с тепловым насосом в комплекте
  • Двойное остекление во всех окнах
  • Предварительная установка для электромобиля
  • Кухня оборудована стеклокерамической плитой, электрической духовкой и вытяжной плитой
  • Моторизованные ставни с выключателем управления в спальнях и гостиной.

Дата доставки: март 2025

Расположение: 45 минут езды от международного аэропорта, 5 часов от Мадрида, Марбельи и Барселоны, 1 и ½ час от Валенсии и 35 минут от города Аликанте.

КЛИМАТ: известный как Флорида Средиземного моря, солнечная и мягкая, круглый год.

СТОИМОСТЬ ЖИЗНИ: замечательно доступная по сравнению, например, с крупными городами, такими как Барселона или Мадрид, где стандарт выше на 31% в потребительских ценах


Цена и условия оплаты:

2 BD + 2 ванны с 72 м2 жилой площади + 43 м террасы - от 242.000 €

3 BD + 2 ванны с 83 м2 жилой площади + 52 м террасы - от 262.000 €

3 BD + 3 ванны, ТУАЛЫ: 176 мт 2 + 17 м террасы + 67 м частного сада - от 367.000 €

 

Бронирование: 6.000 € плюс IVA = 6.600 €
30 дней с момента бронирования: 30%
6 месяцев из резерва: 10%
Вручение ключей: март 2025 года: 60% остаток оплачивается по нотариальной подписи

( IVA, нотариус и регистрация имущества, не включены )

Хотите узнать больше?  Позвоните мне, и я буду более чем рад предоставить дополнительную информацию
 

Amanecer
Многоквартирный жилой дом Amanecer
Orihuela, Испания
Сдача в: 2023
Агентство недвижимости: IBAKA HOMES REAL ESTATE INTERNATIONAL

Есть ощущение террасы? 

AMANECER X объединяет роскошь и функциональность в вдохновляющей концепции, характеризующейся формами, использованием высококачественных материалов, с различными текстурами и превосходной отделкой.

Расположен в Ориуэла Коста, очень тихом районе, окруженном рощами и лесистыми участками

2 BD + 2 BT с великолепным дизайном интерьера и полностью меблированы.  Парковка и хранение включены – Дата завершения: июль 2024 г. Предварительная резервация только начинается.

AMANECER X, роскошный жилой комплекс из 108 квартир, построенный на участке в 5000 метров ландшафтных и ухоженных районов, окружающих общественный бассейн и зоны отдыха.  Также есть тренажерный зал, сауна и джакузи, а также детская игровая площадка.

PentHouses с большой террасой и солярием, а также частным лифтом.

Цены: ( прайс-лист обновляется еженедельно )
Уголки начинаются с 205.000 € + IVA
Центры начинаются с 195.000 € + IVA

( Нотариус и регистрация имущества не включены )
Включите ключ: июль 2024

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОСТЬ ОТКРЫТА ДЛЯ БЛОКА 1 и 2: 10.000 € 

Условия оплаты:
Резерв: 10: 000 €
30 дней из резерва: 20% + IVA
60 дней из резерва: 20% + IVA
Нотариальная подпись: баланс + IVA

Апартаменты на БЛОК 1 и 2 ориентированы на утреннее солнце

Пакет мебели включает в себя: ( Мебель - это акция Specila до 31 марта 2023 года )
1.    Установка и оборудование кондиционера от LG или Hisense
2.    Термический водонагреватель
3.    Внутренний и внешний осветительный пакет
4.    Вся кухонная техника, утюг, кофемашина, тостер и кухонная утварь
5.    Салон и столовая мебель и Smart TV
6.    Электрические жалюзи с пультом управления на всех окнах
7.    Настенные украшения, рулонные шторы и лампы
8.    Постельное белье и полотенца

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ФИНИЗАЦИИ:
Бронированная входная дверь в собственность
Кухонная мебель
В комплекте панельная техника, холодильник, духовка, индукционная плита, вытяжка, посудомоечная машина
Мебель для ванной комнаты и душевые кабины
Встроенные шкафы с раздвижными дверями и ящиками
Частный гараж на 1 машину


Площадь услуг и удобств:
  5 минут пешком: парки, супермаркет и автобусная остановка
15 минут пешком: рестораны

 5 минут на машине: гольф-лагерь, пляжи, морские набережные и пляжные бары
10 минут на машине: La Zenia Boulevard Mall

Расположение: 40 минут езды от международного аэропорта Аликанте и 1 ½ от международного аэропорта Валенсии.  Расстояние от основных городов, 5 часов от Мадрида, Марбельи и Барселоны.  

КЛИМАТ: известный как Флорида Средиземного моря, погода в Ла Коста Бланка, солнечная и мягкая, круглый год.

СТОИМОСТЬ ЖИЗНИ: значительно более доступная по сравнению с более крупными городами, такими как Барселона или Мадрид, например, где стандарт по крайней мере на 31% выше с точки зрения потребительских цен.

Услуги рядом: супермаркет, школы, медицинское обслуживание, золотые песчаные пляжи, пекарня, рестораны и многое другое

Спросите меня об испанских ипотеках для нерезидентов и / или ипотеке для пенсионеров в Испании

Цель IBAKA HOMES - упростить опыт покупки и продажи недвижимости, развивая дух укрепления доверия, сотрудничества и целостности у каждого из клиентов.

Наша философия заключается в том, что мы работаем так, как живем, по Золотому правилу, как принцип обращения с другими, точно так же, как к одному человеку.

Мы помогаем вам на протяжении всего процесса покупки вашего дома и оказываем вам прямую и надежную помощь в следующих областях:

Процедуры NIE
Открытие банковского счета в испанском банке
Подать заявку на электричество, воду и интернет услуги
Обстановка вашего нового дома
Покупка машины
Страхование автомобиля
Медицинское страхование
Услуги по уборке и техническому обслуживанию
Услуги по ремоделированию и многое другое

Приходите с нами, чтобы открыть для себя La Costa Blanca, насладиться средиземноморским стилем жизни, с великолепными закатами, типичными ароматами и многим другим…  

Остальное вам придется узнать самостоятельно во время посещения наших объектов
 

BAHIA RESIDENCIAL
Жилой комплекс BAHIA RESIDENCIAL
Santa Pola, Испания
Сдача в: 2023
Агентство недвижимости: IBAKA HOMES REAL ESTATE INTERNATIONAL

BAHIA Бунгало, красота и функциональность, чтобы наслаждаться жизнью каждого дня, со всеми удобствами.  Потому что ты это заслужил.

Цены в стадии строительства и под ключ на июнь 2023 года.

Gran Alacant - это район, расположенный на мысе Санта-Пола.  Можно сказать, что это Средиземноморье в его самой чистой форме.

Пляжи с теплой водой, золотые пески, приглашение заниматься спортом на открытом воздухе и морскими мероприятиями.  Пляжи гордо летают на СИНИМ ФЛАГЕ уже более 15 лет.  Это один из самых красивых пляжей Средиземноморской дуги с закатами, которые вы обязательно влюбитесь.

Gran Alacant предлагает все услуги, такие как торговые центры, школы, аптеки, супермаркеты, автобусная остановка, парки, площади, террасы и кафе, отличные дороги и многое другое.

Всего 12 бунгало, на выбор от 2 до 3 домов с спальнями, общественные бассейны, садовые зоны, частная парковка на 2 машины, детская зона в окружении идиллической обстановки для полноценного образа жизни.

 

Общее описание урбанизации:

  • - Частная урбанизация, с очень хорошим местоположением и коммуникационными маршрутами.
  • - железобетонная конструкция
  • - Высококачественный нескользящий ректифицированный фарфоровый тротуар на прогулочных террасах домов.
  • - Индивидуальные сады 25 мтс, для каждого дома
  • - Общественные бассейны и садовые зоны
  • - Парковка вне улицы

 

 

Внутреннее распределение бунгало:

  1. - 3 спальни + 2 ванные комнаты + 1 туалет.
  2. - Бронированные двери
  3. - Включает установку 2 кондиционеров с воздуховодами и решетками.
  4. - Горячая вода по аэротермальной системе
  5. - Встроенные шкафы
  6. Кухонные смесители из витрифицированного фарфора
  7. - Кухня с гранитной столешницей и техникой: духовка, индукционная керамическая плита и вытяжка
  8. - Светодиодное освещение в фасаде и саду
  9. - Мощеные садовые зоны в сочетании с керамогранитом и искусственной травой.

Бунгало 3 спальни + 3 ванные комнаты: от 285.000 + НДС

Нотариальные и регистрационные сборы не включены. ( оценивается в 3% от общей цены )

Расположение: Gran Alacant расположен всего в 15 минутах от международного аэропорта Аликанте, в 5 часах от Мадрида, Марбельи или Барселоны, в 1 с половиной часах от Валенсии и в 15 минутах от Аликанте или Эльче.

КЛИМАТ: известный как Флорида Средиземноморья, климат солнечный и умеренный в течение всего года.

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ И СТОИМОСТЬ ЖИЗНИ: замечательно доступно, если сравнивать, например, с крупными городами, такими как Барселона, Севилья или Мадрид, где уровень жизни составляет 31% выше в потребительских ценах.

Спросите меня об испанских ипотеках для нерезидентов и / или ипотеке для пенсионеров в Испании

Цель IBAKA HOMES - упростить опыт покупки и продажи недвижимости, развивая дух укрепления доверия, сотрудничества и целостности у каждого из клиентов.

Наша философия заключается в том, что мы работаем так, как живем, по Золотому правилу, как принцип обращения с другими, точно так же, как к одному человеку.

Мы помогаем вам на протяжении всего процесса покупки вашего дома и оказываем вам прямую и надежную помощь в следующих областях:

  1. Процедуры NIE
  2. Открытие банковского счета в испанском банке
  3. Подать заявку на электричество, воду и интернет услуги
  4. Обстановка вашего нового дома
  5. Покупка машины
  6. Страхование автомобиля
  7. Медицинское страхование
  8. Услуги по уборке и техническому обслуживанию
  9. Услуги по ремоделированию и многое другое

Приходите с нами, чтобы открыть для себя La Costa Blanca, насладиться средиземноморским стилем жизни, с великолепными закатами, типичными ароматами и многим другим… 

Остальное вам придется узнать самостоятельно во время посещения наших объектов

Хотите организовать посещение для получения дополнительной информации?  Свяжитесь со мной, и я буду рад организовать для вас посещение Gran Alacant, Аликанте.

La Costa Blanca! Sal & Sol Resort complex in
Жилой комплекс La Costa Blanca! Sal & Sol Resort complex in
Гуардамар, Испания
Сдача в: 2023
Агентство недвижимости: IBAKA HOMES REAL ESTATE INTERNATIONAL

Премиум-местоположение, с частным сообществом и апартаментами, построенными с учетом комфорта. 

Несравненный современный и современный волнообразный фасад с элегантными балконами-террасами.  Роскошные апартаменты с высокой отделкой, которые привлекают внимание к каждой детали и воплощают в жизнь ваш Испанский Дом Мечты.

Инновационный и универсальный уголок для совместной работы и кофе, прямо под вашим домом, позволяет вам иметь отдельную и независимую область для работы отдельно от вашего жилого пространства, так что вы можете оптимизировать свою производительность. 

Наслаждайтесь круглогодичным средиземноморским стилем жизни в отеле, идеально подходящем для цифровых кочевников, в качестве дома для отдыха или в качестве инвестиций в аренду.     Курс мини-гольфа для бесконечных развлечений для всех возрастов также является большим преимуществом.

Отличное расположение в урбанизации Эль Расо, в непосредственной близости от пляжей СИНИЙ ФЛАГ в Гуардамаре и соленого озера Лагуна Ла Мата.

Поблизости производится обслуживание всех видов, супермаркет, ресторан и свежие продукты частных и государственных школ ( как местных, так и международных двуязычных )

 

Жилые удобства:

 

  • Закрытый комплекс
  • Общественный бассейн и ландшафтные зоны
  • Частная зона приема и совместной работы
  • 24-часовой кофейный уголок
  • Умный пост-офис
  • Премиум Спа и Фитнес-центр будут наслаждаться круглый год
  • Зарядное устройство для электромобилей
  • Мини Поле для гольфа
  • Детская игровая площадка на территории.
  • Высокоскоростной оптоволоконный интернет

 

 

Квартира включает в себя:

  • Выбрать апартаменты от 78,37 м2 или 80,30 м2
  • 2 спальни + 2 ванные комнаты
  • Полностью оборудованная кухня с техникой
  • Высокий потолок с панорамными окнами.
  • Большие террасы от 19 м2 до 56 м2.
  • Гостиная
  • Подземная парковка
  • Сертификат A-Energy ( Минимальное потребление электроэнергии )
  • Солнечные панели и энергоэффективные решения достигают класса энергоэффективности А.

 

Сроки: Строительство начинается во втором квартале 2023 года, завершение этапа 1 ( зданий 1 и 2, бассейна, рабочего места, спа и парковки ) в IV квартале 2024 года.

Забронируйте свой виртуальный тур сейчас!

Цены, условия и положения:

  • Квартиры от € 249 000 до € 319 000 плюс НДС, парковка включена.
  • Резерв и депозит: 10000 €
  • 1-й. Оплата: 50%
  • Баланс: 50% по завершении строительства

 

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Бронирование может быть осуществлено путем первоначального депозита в размере 10.000 € оплаты в режиме онлайн, 40% при начале строительства и 60% при доставке.

Ваше бронирование возвращается в течение первого месяца после его размещения.

Ваша покупка защищена ГАРАНТИЕЙ БАНКА

Расположение: La Marina расположен всего в 40 минутах от международного аэропорта Аликанте, в 5 часах от Мадрида, Марбельи или Барселоны, в 1 с половиной часах от Валенсии и в 15 минутах от Аликанте или Эльче.

КЛИМАТ: известный как Флорида Средиземноморья, климат солнечный и умеренный в течение всего года.

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ И СТОИМОСТЬ ЖИЗНИ: замечательно доступно, если сравнивать, например, с крупными городами, такими как Барселона, Севилья или Мадрид, где уровень жизни составляет 31% выше в потребительских ценах.

Забронируйте виртуальный тур сейчас.  Если у вас есть какие-либо вопросы, свяжитесь с нами на WhatsApp + 34618871478

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Jose Miguel Ibañez Cano
Jose Miguel Ibañez Cano
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Noah & Partners Real Estate — агентство недвижимости, специализирующееся на том, чтобы помогать нашим клиентам покупать и продавать свои дома. Наш главный офис расположен рядом с пляжем Ла Мата (Торревьеха), поэтому мы являемся специалистами по прибрежной недвижимости. Кроме того, наша близость к сельской местности позволяет нам предлагать всевозможные дома и виллы в районе Вега-Баха и по всей провинции Аликанте.

У нас есть большой каталог недвижимости всех типов, таких как квартиры, таунхаусы, шале, виллы, студии и т. д., поэтому мы можем предложить вам широкий спектр возможностей.

Если вы можете представить дом своей мечты, мы поможем его найти.

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