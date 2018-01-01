IBAKA HOMES REAL ESTATE INTERNATIONAL

Orihuela, Испания

Сдача в: 2023

Есть ощущение террасы?

AMANECER X объединяет роскошь и функциональность в вдохновляющей концепции, характеризующейся формами, использованием высококачественных материалов, с различными текстурами и превосходной отделкой.

Расположен в Ориуэла Коста, очень тихом районе, окруженном рощами и лесистыми участками

2 BD + 2 BT с великолепным дизайном интерьера и полностью меблированы. Парковка и хранение включены – Дата завершения: июль 2024 г. Предварительная резервация только начинается.

AMANECER X, роскошный жилой комплекс из 108 квартир, построенный на участке в 5000 метров ландшафтных и ухоженных районов, окружающих общественный бассейн и зоны отдыха. Также есть тренажерный зал, сауна и джакузи, а также детская игровая площадка.

PentHouses с большой террасой и солярием, а также частным лифтом.

Цены: ( прайс-лист обновляется еженедельно )

Уголки начинаются с 205.000 € + IVA

Центры начинаются с 195.000 € + IVA

( Нотариус и регистрация имущества не включены )

Включите ключ: июль 2024

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОСТЬ ОТКРЫТА ДЛЯ БЛОКА 1 и 2: 10.000 €

Условия оплаты:

Резерв: 10: 000 €

30 дней из резерва: 20% + IVA

60 дней из резерва: 20% + IVA

Нотариальная подпись: баланс + IVA

Апартаменты на БЛОК 1 и 2 ориентированы на утреннее солнце

Пакет мебели включает в себя: ( Мебель - это акция Specila до 31 марта 2023 года )

1. Установка и оборудование кондиционера от LG или Hisense

2. Термический водонагреватель

3. Внутренний и внешний осветительный пакет

4. Вся кухонная техника, утюг, кофемашина, тостер и кухонная утварь

5. Салон и столовая мебель и Smart TV

6. Электрические жалюзи с пультом управления на всех окнах

7. Настенные украшения, рулонные шторы и лампы

8. Постельное белье и полотенца

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ФИНИЗАЦИИ:

Бронированная входная дверь в собственность

Кухонная мебель

В комплекте панельная техника, холодильник, духовка, индукционная плита, вытяжка, посудомоечная машина

Мебель для ванной комнаты и душевые кабины

Встроенные шкафы с раздвижными дверями и ящиками

Частный гараж на 1 машину



Площадь услуг и удобств:

5 минут пешком: парки, супермаркет и автобусная остановка

15 минут пешком: рестораны

5 минут на машине: гольф-лагерь, пляжи, морские набережные и пляжные бары

10 минут на машине: La Zenia Boulevard Mall

Расположение: 40 минут езды от международного аэропорта Аликанте и 1 ½ от международного аэропорта Валенсии. Расстояние от основных городов, 5 часов от Мадрида, Марбельи и Барселоны.

КЛИМАТ: известный как Флорида Средиземного моря, погода в Ла Коста Бланка, солнечная и мягкая, круглый год.

СТОИМОСТЬ ЖИЗНИ: значительно более доступная по сравнению с более крупными городами, такими как Барселона или Мадрид, например, где стандарт по крайней мере на 31% выше с точки зрения потребительских цен.

Услуги рядом: супермаркет, школы, медицинское обслуживание, золотые песчаные пляжи, пекарня, рестораны и многое другое

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Цель IBAKA HOMES - упростить опыт покупки и продажи недвижимости, развивая дух укрепления доверия, сотрудничества и целостности у каждого из клиентов.

Наша философия заключается в том, что мы работаем так, как живем, по Золотому правилу, как принцип обращения с другими, точно так же, как к одному человеку.

Мы помогаем вам на протяжении всего процесса покупки вашего дома и оказываем вам прямую и надежную помощь в следующих областях:

Процедуры NIE

Открытие банковского счета в испанском банке

Подать заявку на электричество, воду и интернет услуги

Обстановка вашего нового дома

Покупка машины

Страхование автомобиля

Медицинское страхование

Услуги по уборке и техническому обслуживанию

Услуги по ремоделированию и многое другое

Приходите с нами, чтобы открыть для себя La Costa Blanca, насладиться средиземноморским стилем жизни, с великолепными закатами, типичными ароматами и многим другим…

Остальное вам придется узнать самостоятельно во время посещения наших объектов

