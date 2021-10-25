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Жилой комплекс Diplomatic Residence

Тбилиси, Грузия
от € 113,809
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Жилой комплекс Diplomatic Residence
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О комплексе

Комплекс расположен в дипломатическом районе Крцаниси. На территории комплекса находятся изысканные зоны отдыха с ландшафтным дизайном, а также детская игровая площадка. Комплекс имеет панорамные виды на старый Тбилиси, ухоженный и озелененный двор, круглосуточную охрану & консьержа, подземный паркинг, а также вентилируемый фасад, алюминиевые двери / окна, энергоэффективные строительные материалы и лифты KONE.

Квартиры в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², €
Цена квартиры, €
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 61.4 – 88.2
Цена за м², € 1 463 – 1 854
Цена квартиры, € 113 809 – 129 385
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 104.1 – 141.3
Цена за м², € 1 781 – 1 854
Цена квартиры, € 192 957 – 258 573
Квартиры 3 комнаты
Площадь, м² 164.3 – 286.6
Цена за м², € 1 493 – 1 744
Цена квартиры, € 256 304 – 427 874
Квартиры 4 комнаты
Площадь, м² 206.2
Цена за м², € 1 917
Цена квартиры, € 395 386
Местонахождение новостройки
Тбилиси, Грузия
Инфраструктура рядом
Торговый центр 1 900 м
Школа 900 м
Метро 2 000 м
Остановка транспорта 200 м
Аэропорт 12 500 м
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Жилой комплекс Diplomatic Residence
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  • Квартиры в современном стиле
  • Проект сдан полностью меблированным, отремонтированным и полностью укомплектованным бытовой техникой и предметами первой необходимости
  • Бизнес-зал
  • Открытый бассейн, спа и фитнес
  • Рестораны и бары, в том числе невероятный Sky Bar - бар на крыше, расположенный на 40 этаже
  • Подземные и надземные парковочные места
  • Казино и другие развлекательные центры
  • Коммерческие помещения

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Территория комплекса включает в  себя меблированный пляж с комфортной зоной отдыха, на котором расположены:
- ресторан,
- волейбольной площадка,
- открытый бассейн.

Также на территории находятся:
- кинотеатр под открытым небом,
- казино,
- зеленый сад 2000 кв.м.,
- тренажерный зал и спа,
- бунгало и открытый бассейн.
Жилой комплекс Calligraphy Towers
Батуми, Грузия
от € 44,143
29–63 м² 3 квартиры
Сдача в: 2023

Жилой комплекс Calligraphy Towers – многоэтажная новостройка премиум-класса, которая отлично подойдет для бизнеса, отдыха, жизни и инвестиций.

Локация

ЖК Calligraphy Towers в Батуми строится недалеко от Нового бульвара по улице Жиули Шартава. Отсюда всего пять минут ходьбы до морского побережья, озера Ардагани и Танцующих фонтанов. В 2,5 км находится Батумский морской порт и нижняя станция канатной дороги «Арго».

Окружение

Рядом с комплексом есть вся необходимая инфраструктура – банковские отделения, разнообразные магазины, круглосуточные супермаркеты, продуктовый гипермаркет Carrefour, бизнес-центр, заведения быстрого питания, кафе и рестораны, пекарня, аптека.

В радиусе полукилометра от новостройки стадион «Динамо», Реферальная больница, Республиканская больница, стоматологическая клиника и медицинский центр, а в километре находится Международный университетский госпиталь Батуми и университет БАУ.

До парка 6 мая, Батумского аквариума, дельфинария, летнего кинотеатра, Батумского государственного университета имени Шота Руставели и мореходного училища полтора километра.

Транспортная развязка

До ближайшей остановки можно дойти за две минуты – около новостройки курсируют автобусы №7 и №11 и несколько маршрутных такси. До Старого автовокзала 2,8 км, Батумский автобусный терминал «Метро» в 4,6 км от комплекса. Автовокзал «Батуми Централ» и железнодорожная станция «Батуми-Пассажирская» в шести километрах. Международный аэропорт «Чорох» расположен в девяти минутах езды на автомобиле.

Особенности новостройки

ЖК Calligraphy Towers – три дома высотой от 35 до 45 этажей и трехэтажная платформа, объединяющая жилые здания. Новостройка является воплощением изысканных решений в современной архитектуре и дизайне. Над проектом работают представители организации Grand Construction & Engineering Company, а также международные компании.

Высокую прочность конструкции обеспечивает монолитный фундамент и железобетонный монолитный каркас. Внешние стены новостройки утепляются долговечным теплоизолятором. Вентилируемый фасад выполняет компания с многолетним опытом – SPS GROUP.

Все инженерные коммуникации подключаются к центральным городским сетям. В небоскребах устанавливаются:

  • бесшумные скоростные пассажирские и грузовые лифты;
  • пожарная сигнализация;
  • домофон;
  • современные инженерные системы и технологическое оборудование.

В холле имеется зона ресепшн. Выполняется дизайнерское оформление входных групп и мест общего пользования.

Особенности благоустройства

На трехэтажной платформе имеется все необходимое для отдыха и работы:

  • Piano & Lounge Bar, в котором можно послушать живую музыку;
  • кинотеатр Calligraph Cinema;
  • конференц-зал;
  • Meeting Room;
  • зона коворкинг;
  • рестораны местной, азиатской и европейской кухни;
  • развлекательный детский центр.

Также в комплексе будет рекреационная зона, мини-поле для футбола и других спортивных игр, парк для отдыха, теннисный корт, СПА-центр, бар Diamond Sky Area, расположенный на 40 этаже, открытый и закрытый бассейны, и центр развития для детей Global International School.

Для хранения вещей в новостройке предусмотрены специальные камеры, а также имеется депо для велосипедов. Свои авто владельцы апартаментов и гости комплекса Calligraphy Towers смогут оставить на вместительной подземной парковке.

Около высоток прокладываются широкие пешеходные дорожки и проезды, организовывается ночное освещение территории, которая озеленяется с применением ландшафтного дизайна. Во всем комплексе и по территории устанавливаются камеры видеонаблюдения, здесь будет работать охранная служба.

Реализация недвижимости

В комплексе можно купить апартаменты в одно- или двухкомнатной планировке. Также имеются студии площадью от 29 квадратных метров. Высота потолков – 2,8 метра.

В стоимость входит отделка белый каркас и установка металлопластиковых окон с энергосберегающими стеклопакетами. Подключается система «Умный дом», которая позволит наблюдать и регулировать все параметры в апартаментах.

Продажа апартаментов может осуществляться дистанционно, что позволит заинтересованному покупателю сэкономить время и деньги. Будущие владельцы недвижимости могут сдавать свои апартаменты и получать гарантированный доход в размере 8%, заключив договор с управляющей компанией.

На страницах официального сайта либо в офисе продаж инвесторы могут ознакомиться с таблицей окупаемости, графиком строительных работ, договором управления и разрешительной документацией.

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