Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Коммерческая
  4. Зеленика

Коммерческая недвижимость в Зеленика, Черногория

2 объекта найдено
Отель в Зеленика, Черногория
Отель
Зеленика, Черногория
€1,000,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Peters Group Real Estate
Языки общения: English, Русский
Коммерческая в Зеленика, Черногория
Коммерческая
Зеленика, Черногория
U5-112. Large urbanized plot in ZelenikaFor sale flat urbanized plot with a total area of 83…
€70,000
Оставить заявку
Realting.com
Перейти