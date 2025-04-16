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Квартиры с бассейном в Seoce, Черногория

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1 объект найдено
Квартира 2 спальни в Seoce, Черногория
Квартира 2 спальни
Seoce, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
Этаж 3
Продается трехкомнатная квартира, расположенная в новом жилом комплексе в тихом пригороде Бу…
$169,471
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Агентство
AMFORA REAL ESTATE
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Параметры недвижимости в Seoce, Черногория

с видом на море
Недорогая
Элитная
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