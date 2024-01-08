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Многоуровневые квартиры в Рисан, Черногория

Многоуровневые квартиры В архив
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2 объекта найдено
Многоуровневые квартиры 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Рисан, Черногория
Многоуровневые квартиры 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Рисан, Черногория
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
Квартира в закрытом комплексе с двумя бассейнами в Рисане  Расстояние до пляжа - 200м. Обща…
€150,000
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Многоуровневые квартиры 3 спальни с мебелью, с парковка в Рисан, Черногория
Многоуровневые квартиры 3 спальни с мебелью, с парковка
Рисан, Черногория
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
Продается квартира с 3 спальнями, общей площадью 97 кв. метров, в городе Рисан, Боко-Которск…
€140,000
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First Realty
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