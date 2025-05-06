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Квартиры с видом на горы в Рафаиловичи, Черногория

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25 объектов найдено
Кондо в Рафаиловичи, Черногория
Кондо
Рафаиловичи, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Этаж 8/14
Роскошная квартира с потрясающим видом на море — Бечичи, всего 20 метров от пляжа Вашему вн…
$293,747
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Пентхаус в Рафаиловичи, Черногория
Пентхаус
Рафаиловичи, Черногория
Количество спален 4
Площадь 328 м²
1-я линия, от выхода из здания до пляжа 20 метров. Квартира располагается на 6-м этаже, име…
$1,07 млн
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MONTBEL D.O.O.
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Квартира 1 спальня в Рафаиловичи, Черногория
Квартира 1 спальня
Рафаиловичи, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Квартира с одной спальней в комплексе на первой линии моря в Бечичи, площадью 63 м2 на восьм…
$273,357
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MONTBEL D.O.O.
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Квартира 3 спальни в Рафаиловичи, Черногория
Квартира 3 спальни
Рафаиловичи, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 89 м²
Меблированная квартира расположена всего в 80 метрах от моря и отличного песчаного пляжа в п…
$228,282
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MONTBEL D.O.O.
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Квартира 1 спальня в Рафаиловичи, Черногория
Квартира 1 спальня
Рафаиловичи, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 5/7
Великолепная двухкомнатная квартира доступна для покупки в здании Aura Time в Рафаиловичах. …
$215,233
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NLM Consultancy
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Квартира 1 спальня в Рафаиловичи, Черногория
Квартира 1 спальня
Рафаиловичи, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Площадь: 55, 90, 105 кв.м. Цена: 3200-3500 евро по кв. метру Расстояние до моря: 20 ме…
$202,848
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MONTBEL D.O.O.
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Квартира 1 спальня в Rafailovici, Черногория
Квартира 1 спальня
Rafailovici, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Этаж 4
Продается новая двухкомнатная квартира в фантастическом месте в Рафаиловичах. Квартира распо…
$204,817
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AMFORA REAL ESTATE
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Квартира 2 комнаты в Рафаиловичи, Черногория
Квартира 2 комнаты
Рафаиловичи, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 5/6
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$178,399
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Квартира в Рафаиловичи, Черногория
Квартира
Рафаиловичи, Черногория
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Этаж 2/12
Элитный комплекс на первой линии в курортном поселке Бечичи — это сочетание современных архи…
$236,358
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Квартира 4 комнаты в Рафаиловичи, Черногория
Квартира 4 комнаты
Рафаиловичи, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 220 м²
Этаж 7
Продажа Рафаиловичи № 3357. Площадь: 120 м2 + терраса на крыше 100 м2 Этаж: 7 Лифт: Да Вид:…
$638,236
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Квартира 2 спальни в Рафаиловичи, Черногория
Квартира 2 спальни
Рафаиловичи, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 104 м²
Продается квартира в новом комплексе люкс класса. ​ Квартира расположена у самого моря, на …
$260,340
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MONTBEL D.O.O.
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Квартира 2 комнаты в Рафаиловичи, Черногория
Квартира 2 комнаты
Рафаиловичи, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Этаж 3
Продажа Рафаиловичи № 2259. Рафаиловичи с 1 спальней, новый дом, лифт, Люксовая квартира, д…
$181,735
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Квартира 1 спальня в Рафаиловичи, Черногория
Квартира 1 спальня
Рафаиловичи, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 82 м²
Квартиры в строящемся комплексе кондо-отеле 4**** с бассейном, рецепцией. Первая линия моря…
$357,968
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MONTBEL D.O.O.
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Квартира 2 комнаты в Рафаиловичи, Черногория
Квартира 2 комнаты
Рафаиловичи, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 58 м²
Структура квартиры: кухня-гостиная, 1 спальня, 2 санузла, терраса 5 м2. Удобства: Налог н…
$280,443
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GATE Realty
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Квартира 2 спальни в Рафаиловичи, Черногория
Квартира 2 спальни
Рафаиловичи, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 72 м²
Площадь 72 кв. м, 3 комнаты, 1 балкон, 2 сан-узла, с мебелью (новой!!!), кухней (дерево, мра…
$213,696
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MONTBEL D.O.O.
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Квартира 4 комнаты в Рафаиловичи, Черногория
Квартира 4 комнаты
Рафаиловичи, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 150 м²
Продается квартира класса люкс на первой линии в курортном поселке Рафаиловичи, Будванская р…
$380,610
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Vector Estate Montenegro
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Квартира 2 комнаты в Рафаиловичи, Черногория
Квартира 2 комнаты
Рафаиловичи, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 134 м²
Продается эксклюзивная квартира в Рафаиловичах (Будва). Жилая площадь квартиры — 56 м2 плюс …
$475,388
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First Realty
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Кондо в Рафаиловичи, Черногория
Кондо
Рафаиловичи, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Этаж 7/9
Продаётся уникальная квартира с захватывающим панорамным видом на лазурное Адриатическое мор…
$381,355
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Квартира 2 спальни в Рафаиловичи, Черногория
Квартира 2 спальни
Рафаиловичи, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
Квартиры в Черногории от застройщика. Жилой комплекс от Застройщика с бассейном, пул-баром и…
Цена по запросу
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MONTBEL D.O.O.
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Квартира 3 комнаты в Рафаиловичи, Черногория
Квартира 3 комнаты
Рафаиловичи, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 5/5
Stunning two-bed apartment for sale in Rafailovici   Excellent rental potential Ful…
$258,725
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Квартира 4 комнаты в Рафаиловичи, Черногория
Квартира 4 комнаты
Рафаиловичи, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Этаж 7
Продажа Рафаиловичи № 2318. Пентхаус 150 м2 с большой гостиной, кухонной и обеденной зонами,…
$724,668
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Квартира 3 комнаты в Рафаиловичи, Черногория
Квартира 3 комнаты
Рафаиловичи, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 65 м²
Этаж 3/7
Продажа Рафаиловичи № 4430 На продажу квартира с 2 спальнями возле моря в Рафаиловичи, площа…
$189,767
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Квартира 3 комнаты в Рафаиловичи, Черногория
Квартира 3 комнаты
Рафаиловичи, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 2
Продажа Рафаиловичи № S160 Продажа трехкомнатной квартиры, вид на море, до моря 300 метров. …
$205,425
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Квартира в Рафаиловичи, Черногория
Квартира
Рафаиловичи, Черногория
Площадь:   46 кв.м. До моря: 300м. Цена:   88 000 евро Уютная меблированная квартира нахо…
Цена по запросу
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Квартира 1 спальня в Рафаиловичи, Черногория
Квартира 1 спальня
Рафаиловичи, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 26 м²
Этаж 1/4
Эта компактная студия площадью 26 квадратных метров находится в живописном элитном районе Ра…
$104,506
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