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Дома с видом на море в Община Никшич, Черногория

1 объект найдено
Дом 4 спальни в Никшич, Черногория
Дом 4 спальни
Никшич, Черногория
Количество спален 4
Площадь 220 м²
Великолепный дом в поселке Ковачи. Тихое уединенное место с прекрасной природой и восхитител…
$436,121
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Параметры недвижимости в Община Никшич, Черногория

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