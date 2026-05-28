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Жилой комплекс Эмеральд

Бар, Черногория
от
$77,065
;
5
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ID: 3808
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 29.06.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Бар
  • Город
    Бар

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2024
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    11

О комплексе

Новый концепт Жилого Комплекса:
зелёный оазис на приватной территории 1.3 Га


● СПА
● ресепшн в каждом доме
● крытый тёплый бассейн
● свой гараж для автомобилей
● ресторан и сфера обслуживания (на
первом этаже зданий).

Удалённость от административного
центра города: 8 минут пешком.
До моря - 900 метров.

Инфраструктура комплекса

бассейн с подогреваемой водой СПА центр с
хамамом и сауной
крытый паркинг для вашего автомобиля
ресторан на первом этаже дома
на минус первом этаже расположена кладовая
зона для ваших чемоданов, велосипедов и
сезонных вещей
придомовая территория — это полноценный
оазис, с цветущими круглый год кустарниками,
деревьями и цветами, зелёная стена из кипарисов
по периметру придомовой территории
поле для мини-гольфа
детские игровые площадки
площадка для выгула собак, огороженная для
удобства людей и домашних питомцев

В комплексе представлены квартиры
различных планировок:

● студии
● 1+1
● 2+1

Площадь апартаментов от 36 м2 до 73.45 м2

Квартиры передаются покупателю с полной чистовой отделкой!

 

Объекты в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 57.0
Цена за м², USD 2,591
Цена квартиры, USD 155,785
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 73.0
Цена за м², USD 2,483
Цена квартиры, USD 191,201
Квартиры 3 комнаты
Площадь, м² 140.0
Цена за м², USD 2,591
Цена квартиры, USD 382,630

Местонахождение на карте

Бар, Черногория

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Жилой комплекс Эмеральд
Бар, Черногория
от
$77,065
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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Агентство
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