Жилой комплекс Эмеральд

Новый концепт Жилого Комплекса:
зелёный оазис на приватной территории 1.3 Га
● СПА
● ресепшн в каждом доме
● крытый тёплый бассейн
● свой гараж для автомобилей
● ресторан и сфера обслуживания (на
первом этаже зданий).
Удалённость от административного
центра города: 8 минут пешком.
До моря - 900 метров.
Инфраструктура комплекса
бассейн с подогреваемой водой СПА центр с
хамамом и сауной
крытый паркинг для вашего автомобиля
ресторан на первом этаже дома
на минус первом этаже расположена кладовая
зона для ваших чемоданов, велосипедов и
сезонных вещей
придомовая территория — это полноценный
оазис, с цветущими круглый год кустарниками,
деревьями и цветами, зелёная стена из кипарисов
по периметру придомовой территории
поле для мини-гольфа
детские игровые площадки
площадка для выгула собак, огороженная для
удобства людей и домашних питомцев
В комплексе представлены квартиры
различных планировок:
● студии
● 1+1
● 2+1
Площадь апартаментов от 36 м2 до 73.45 м2
Квартиры передаются покупателю с полной чистовой отделкой!