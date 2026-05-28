Жилой комплекс Эмеральд

Новый концепт Жилого Комплекса:

зелёный оазис на приватной территории 1.3 Га



● СПА

● ресепшн в каждом доме

● крытый тёплый бассейн

● свой гараж для автомобилей

● ресторан и сфера обслуживания (на

первом этаже зданий).

Удалённость от административного

центра города: 8 минут пешком.

До моря - 900 метров.

Инфраструктура комплекса

бассейн с подогреваемой водой СПА центр с

хамамом и сауной

крытый паркинг для вашего автомобиля

ресторан на первом этаже дома

на минус первом этаже расположена кладовая

зона для ваших чемоданов, велосипедов и

сезонных вещей

придомовая территория — это полноценный

оазис, с цветущими круглый год кустарниками,

деревьями и цветами, зелёная стена из кипарисов

по периметру придомовой территории

поле для мини-гольфа

детские игровые площадки

площадка для выгула собак, огороженная для

удобства людей и домашних питомцев

В комплексе представлены квартиры

различных планировок:

● студии

● 1+1

● 2+1

Площадь апартаментов от 36 м2 до 73.45 м2

Квартиры передаются покупателю с полной чистовой отделкой!