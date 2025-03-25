  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Подгорица
  4. Жилой квартал Stan 49 m² na Prodaju – Central Point, Podgorica

Жилой квартал Stan 49 m² na Prodaju – Central Point, Podgorica

Подгорица, Черногория
от
$189,773
;
2
Оставить заявку
ID: 28213
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 01.10.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Подгорица
  • Город
    Подгорица

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
English English
Na prodaju jednosoban stan površine 49 m² u jednoj od najtraženijih lokacija u Podgorici – Central Point. Stan se nalazi na 6. spratu moderne zgrade i pruža prelijep pogled na bulevar.📍 Lokacija: Central Point, Podgorica📐 Površina: 49 m²🏢 Sprat: 6.🌆 Pogled: na bulevar🏗️ Tip objekta: moderna novogradnja📅 Rok završetka radova: kraj 2025 godine.

Местонахождение на карте

Подгорица, Черногория
Образование
Здравоохранение

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс Sveti Luka
Печурице, Черногория
от
$103,336
Жилой квартал Blok 5, Dvosoban stan, Prodaja
Подгорица, Черногория
от
$208,903
Жилой комплекс Комплекс MOUNTAIN RETREAT BY DUKLEY в центре горнолыжного курорта
Колашин, Черногория
от
$407,357
Жилой квартал Stan 43 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$587
Жилой квартал Stan 69 m² na Izdavanje – Centar, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$704
Вы просматриваете
Жилой квартал Stan 49 m² na Prodaju – Central Point, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$189,773
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Stan 70 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Жилой квартал Stan 70 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Жилой квартал Stan 70 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Жилой квартал Stan 70 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Жилой квартал Stan 70 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Жилой квартал Stan 70 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Жилой квартал Stan 70 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$1,115
Izdaje se moderno opremljen dvosoban stan površine 70 m², smješten na 4. spratu stambene zgrade sa liftom, u atraktivnoj lokaciji – City Kvart.   Struktura stana:   Dnevni boravak sa kuhinjom i trpezarijom Dvije spavaće sobe Dva kupatila Terasa     Dodatne pogodnosti:   Garažno mjesto ukl…
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Оставить заявку
Жилой комплекс Новый современный ЖК премиум-класса на полуострове Луштица
Жилой комплекс Новый современный ЖК премиум-класса на полуострове Луштица
Жилой комплекс Новый современный ЖК премиум-класса на полуострове Луштица
Жилой комплекс Новый современный ЖК премиум-класса на полуострове Луштица
Жилой комплекс Новый современный ЖК премиум-класса на полуострове Луштица
Показать все Жилой комплекс Новый современный ЖК премиум-класса на полуострове Луштица
Жилой комплекс Новый современный ЖК премиум-класса на полуострове Луштица
Крашичи, Черногория
от
$577,514
Новый ультра-современный жилой комплекс премиум-класса в стиле модерн на полуострове Луштица в поселке Крашичи. Вы можете выбрать двухуровневые апартаменты формата дуплекс или одноуровневые лофты с выходом к бассейну. На территории комплекса расположен приватный двор с зоной релакса и огромн…
Агентство
VALUE.ONE
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
VALUE.ONE
Языки общения
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Написать в Telegram
Жилой квартал Stan 30 m² na Izdavanje – Momišići, Podgorica
Жилой квартал Stan 30 m² na Izdavanje – Momišići, Podgorica
Жилой квартал Stan 30 m² na Izdavanje – Momišići, Podgorica
Жилой квартал Stan 30 m² na Izdavanje – Momišići, Podgorica
Жилой квартал Stan 30 m² na Izdavanje – Momišići, Podgorica
Жилой квартал Stan 30 m² na Izdavanje – Momišići, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$352
Izdaje se garsonjera površine 31 m² sa zasebnom kuhinjom. Nalazi se na odličnoj lokaciji, kod zgrade Palade, smjesten na drugom spratu. Mjesečna kirija iznosi 300 €
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Черногории
ВНЖ в Черногории: все способы получения и нюансы, о которых следует знать
25.03.2025
ВНЖ в Черногории: все способы получения и нюансы, о которых следует знать
Налоги на недвижимость в Черногории
06.02.2025
Налоги на недвижимость в Черногории
Kolasin Valleys: горнолыжный курорт мирового класса в сердце Черногории
24.12.2024
Kolasin Valleys: горнолыжный курорт мирового класса в сердце Черногории
На севере Черногории – двукратный рост, прибрежные города стабильны. Анализ и тенденции новостроек Черногории. Аналитика от REALTING
29.11.2023
На севере Черногории – двукратный рост, прибрежные города стабильны. Анализ и тенденции новостроек Черногории. Аналитика от REALTING
«С 2019 года цены на недвижимость в Черногории выросли до 40%». Сколько стоят квартиры в Черногории, и как иностранец может их купить? 
06.11.2023
«С 2019 года цены на недвижимость в Черногории выросли до 40%». Сколько стоят квартиры в Черногории, и как иностранец может их купить? 
В Черногории введут прогрессивный налог на недвижимость. Что это такое и как отразится на рынке: мнение эксперта
14.03.2023
В Черногории введут прогрессивный налог на недвижимость. Что это такое и как отразится на рынке: мнение эксперта
Как купить недвижимость в Черногории: анализ цен по регионам и процедура покупки
18.10.2024
Как купить недвижимость в Черногории: анализ цен по регионам и процедура покупки
В Черногории снова хотят выдавать «Золотые паспорта», но на других условиях. Детали
17.02.2023
В Черногории снова хотят выдавать «Золотые паспорта», но на других условиях. Детали
Показать все публикации