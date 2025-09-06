Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Колашин
  4. Долгосрочная аренда
  5. Квартира

Долгосрочная аренда квартир и апартаментов в Колашине, Черногория

Квартира Удалить
Очистить
1 объект найдено
Квартира 1 спальня в Колашин, Черногория
Квартира 1 спальня
Колашин, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Однокомнатная квартира на продажу в Колашине – новое здание, 4-й этаж, парковка и склад П…
$122,187
в месяц
Оставить заявку
Realting.com
Перейти