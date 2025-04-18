Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Kamenovo
  4. Долгосрочная аренда
  5. Квартира
  6. Вид на море

Долгосрочная аренда квартир и апартаментов с видом на море в Kamenovo, Черногория

Квартира Удалить
Очистить
1 объект найдено
Квартира 2 спальни в Kamenovo, Черногория
Квартира 2 спальни
Kamenovo, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Этаж 4
Сдается уютная двухкомнатная квартира 95м2 в городе Каменово на длительный срок.Состоит из б…
$1,024
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения
English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Kamenovo, Черногория

с гаражом

© 2018 - 2025 Realting.com

Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов