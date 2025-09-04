Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Херцег-Нови
  4. Коммерческая
  5. Офис

Продажа офисных помещений в Херцег-Нови, Черногория

коммерческая недвижимость
31
отели
16
2 объекта найдено
Офис 50 м² в Херцег-Нови, Черногория
Офис 50 м²
Херцег-Нови, Черногория
Площадь 50 м²
Продается коммерческое помещение 50 м2 под кафе или магазин в районе Топла2
$99,339
Оставить заявку
Офис 25 м² в Игало, Черногория
Офис 25 м²
Игало, Черногория
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 25 м²
Количество этажей 1
Продается нежилое помещение в Игало, Херцег Нови. 200 метров от магистрали и 800 метров от м…
$79,070
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти