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Долгосрочная аренда коммерческой недвижимости с гаражом в Будве, Черногория

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3 объекта найдено
Коммерческое помещение 14 м² в Будва, Черногория
Коммерческое помещение 14 м²
Будва, Черногория
Площадь 14 м²
Сдается гаражное место в новостройке The Old Bakery в Будве. Гараж сдается на длительный сро…
$114
в месяц
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AMFORA REAL ESTATE
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Коммерческое помещение 15 м² в Будва, Черногория
Коммерческое помещение 15 м²
Будва, Черногория
Площадь 15 м²
Сдается гаражное место на длительный срок в Будве, в районе Розино.Гараж находится в здании …
$285
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения
English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Коммерческое помещение 14 м² в Будва, Черногория
Коммерческое помещение 14 м²
Будва, Черногория
Площадь 14 м²
Сдается гаражное место в новостройке The Old Bakery в Будве. Гараж сдается на длительный сро…
$114
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения
English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Realting.com
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