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Дома в Биеле-Поле, Черногория

1 объект найдено
Дом 3 комнаты в Биело-Поле, Черногория
UP UP
Дом 3 комнаты
Биело-Поле, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Количество этажей 1
Владение 1/1, продажа от собственника. Разрешение на постройку 2- го и выше-этажей. Легализо…
$157,335
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Параметры недвижимости в Биеле-Поле, Черногория

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