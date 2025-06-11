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Многоуровневые квартиры с бассейном в Общине Бар, Черногория

Многоуровневые квартиры Удалить
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1 объект найдено
Многоуровневые квартиры в Добра Вода, Черногория
Многоуровневые квартиры
Добра Вода, Черногория
Площадь 66 м²
Количество этажей 3
ID-2026 Двухуровневые квартиры с одной спальней в доме с бассейном в курортном поселке До…
$135,324
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Агентство
Peters Group Real Estate
Языки общения
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Параметры недвижимости в Общине Бар, Черногория

с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
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