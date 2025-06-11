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Многоуровневые квартиры в Общине Бар, Черногория

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3 объекта найдено
Многоуровневые квартиры 4 комнаты в Сутоморе, Черногория
Многоуровневые квартиры 4 комнаты
Сутоморе, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 81 м²
Этаж 5/5
Продается большая двухуровневая квартира с 3 спальнями в Сутоморе. Площадь квартиры - 81 …
$118,605
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Black Mount
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Многоуровневые квартиры 2 комнаты в Сутоморе, Черногория
Многоуровневые квартиры 2 комнаты
Сутоморе, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 4/4
ID-2182 For Sale: Spacious and Functional Two-Level Apartment in Sutomore. The apartme…
$78,160
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Peters Group Real Estate
Языки общения
English, Русский, Српски
Многоуровневые квартиры в Добра Вода, Черногория
Многоуровневые квартиры
Добра Вода, Черногория
Площадь 66 м²
Количество этажей 3
ID-2026 Двухуровневые квартиры с одной спальней в доме с бассейном в курортном поселке До…
$135,324
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Агентство
Peters Group Real Estate
Языки общения
English, Русский, Српски
Realting.com
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Параметры недвижимости в Общине Бар, Черногория

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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