ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Коммерческая
Отель
Офис
Инвестиционная
Готовый бизнес
Другое
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Доходность:
%
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
UZS
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Литва
Коммерческая
Клайпеда
Коммерческая недвижимость в Клайпеде, Литва
Очистить
14 объектов найдено
По умолчанию
Новые
Дешевые выше
Дорогие выше
По популярности
По рейтингу
Коммерческая с мебелью, с кондиционером, с интернетом
Клайпеда, Литва
48 м²
1
Клайпеда Мир Пр. CIRPYKLA, которая успешно работает в сфере красоты и здравоохранения ------…
€110,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Коммерческая с центральным отоплением
Клайпеда, Литва
1 316 м²
€1,07 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Коммерческая с Local boiler-room
Клайпеда, Литва
95 м²
1
€159,300
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Коммерческая с кондиционером, с сигнализацией, с Lift
Клайпеда, Литва
58 м²
3
ВЫБОР ЭКСКЛЮЗИВА BIURO PATALA В ИМЕННОМ КЛАССЕ, БЕЛЫЙ PR. 123, С ПАНОРАМНЫМ ИЗОБРАЖЕНИЕМ К П…
€115,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Коммерческая
Клайпеда, Литва
309 м²
=========G1> G1> TAG1>> ПРЕИМУЩЕСТВО: • Расположение потоковой Клайпеды; • 15 минут ходьбы…
€319,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Коммерческая
Клайпеда, Литва
309 м²
=========G1> G1> TAG1>> ПРЕИМУЩЕСТВО: • Расположение потоковой Клайпеды; • 15 минут ходьбы…
€319,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Коммерческая с кондиционером, с интернетом, с сигнализацией
Клайпеда, Литва
485 м²
1
485 кВ это ПРОДАЖА. М. ЗДАНИЕ С ЗЕМлей ЗЕМЛИ В КЛАССЕ! В ОДНОМ ЗДАНИИ ТОРГОВЛИ, ПЕСКИ И АДМИ…
€980,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Коммерческая с мебелью, с интернетом, с сигнализацией
Клайпеда, Литва
54 м²
2
Административные помещения для продажи в промышленной зоне города Помещения расположены на…
€49,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Коммерческая
Клайпеда, Литва
91 м²
1
СОБСТВЕННОСТЬ КОММЕРЧЕСКОГО ПАТАЛЬНОГО БУДЕЛИЦИАМА 13 отдельный вход; -патальпос отремонтиро…
€100,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Коммерческая
Клайпеда, Литва
7 400 м²
Многофункциональные помещения для торговли, офисов и хранения в новом комплексе в Клайпеде F…
€3,993
Рекомендовать
Оставить заявку
Коммерческая
Клайпеда, Литва
130 м²
Продается 8-9 ( ок. 130 кв.м. ) парковочные места на подземной автостоянке в центре Клайпеды…
€50,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Коммерческая с Furnace heating
Клайпеда, Литва
109 м²
3
В КЛАССЕ, ПРОЦЕСС, ПРОЦЕСС, ДЛЯ ПАТАЛПОВ ПРОИЗВОДСТВА И АДМИНИСТРАТИВНОГО ВЫБОРА. Помещения …
€106,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Коммерческая с мебелью, с интернетом, с сигнализацией
Клайпеда, Литва
65 м²
1
КОММЕРЧЕСКИЕ ПАТАЛЫ ДЛЯ ПРОДАЖИ В ЦЕНТРЕ ЦЕНТРА (С. ХИМКАУС Г.) В самом центре города прода…
€99,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Коммерческая с мебелью, с кондиционером, с интернетом
Клайпеда, Литва
309 м²
В ЗДАНИИ НОВОГО ЗАЯВЛЕНИЯ ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО В ПОДПИСИ 308 КВ.М. АДМИНИСТРАТИВНЫЙ / КОММЕРЧЕС…
€500,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL