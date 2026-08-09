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Коммерческая недвижимость в Клайпеде, Литва

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17 объектов найдено
Производство 2 803 м² в Клайпеда, Литва
Производство 2 803 м²
Клайпеда, Литва
Площадь 2 803 м²
Предлагается к продаже объект коммерческой недвижимости на территории морского порта Клайпед…
$1,61 млн
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Коммерческое помещение 127 м² в Клайпеда, Литва
Коммерческое помещение 127 м²
Клайпеда, Литва
Площадь 127 м²
Этаж 2
РЕШЕНИЕ 127кв/м ----------------------------------------------------------------------------…
$262,287
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Коммерческое помещение 58 м² в Клайпеда, Литва
Коммерческое помещение 58 м²
Клайпеда, Литва
Площадь 58 м²
Этаж 1
Отличные инвестиции! Идеальное место для новой клиники или офиса! Сейчас используется как юр…
$243,454
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Коммерческое помещение 65 м² в Клайпеда, Литва
Коммерческое помещение 65 м²
Клайпеда, Литва
Площадь 65 м²
Этаж 3
Административные помещения с подземным паркингом продаются в центре Клайпеды, ул. Х. Манто, …
$123,625
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Коммерческое помещение 485 м² в Клайпеда, Литва
Коммерческое помещение 485 м²
Клайпеда, Литва
Площадь 485 м²
Этаж 1
Продажа 485 знаний. М. Строится с небольшим количеством земли на корде! Торговля, борьба и а…
$1,14 млн
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Коммерческое помещение 144 м² в Клайпеда, Литва
Коммерческое помещение 144 м²
Клайпеда, Литва
Площадь 144 м²
Этаж 3
ЖЕЛАНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОГО УСТАНОВЛЕНИЯ В МИСТО-Центре --------------------------------------…
$377,353
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Коммерческое помещение 268 м² в Клайпеда, Литва
Коммерческое помещение 268 м²
Клайпеда, Литва
Площадь 268 м²
Этаж 1
Помещения продаются в очень мобильном месте, ул. Дрейонес. Клайпеда. Здесь большие потоки лю…
$394,163
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Коммерческое помещение 1 072 м² в Клайпеда, Литва
Коммерческое помещение 1 072 м²
Клайпеда, Литва
Площадь 1 072 м²
Этаж 1
Продажа коммерческих, производственных, сторейдж-партий (BWAD 1071.53), флаш-мист, жара PL. …
$826,501
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Коммерческое помещение 729 м² в Клайпеда, Литва
Коммерческое помещение 729 м²
Клайпеда, Литва
Площадь 729 м²
Продаются промышленные и административные помещения в районе Клайпедского государственного п…
$482,270
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Коммерческое помещение 68 м² в Клайпеда, Литва
Коммерческое помещение 68 м²
Клайпеда, Литва
Площадь 68 м²
Этаж 1
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ДОСТУП К ИНВЕСТИЦИОННОМУ ПРОЕКТУ В ГРАЖДАНСКОМ ЦЕНТРЕ -----------------------…
$168,099
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Коммерческое помещение 63 м² в Клайпеда, Литва
Коммерческое помещение 63 м²
Клайпеда, Литва
Площадь 63 м²
Этаж 3
Административные помещения продаются в центре Клайпеды, ул. Х. Манто, 40! Принципы цели: • …
$121,270
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Коммерческое помещение 134 м² в Клайпеда, Литва
Коммерческое помещение 134 м²
Клайпеда, Литва
Площадь 134 м²
Продается 32 года КАВИНО-БАРО ПАТЧИ С ВИЗОВЫМ ЭКВИПМЕНТОМ И КРУДНЫМ ЦЕНТРОМ БИЗНЕСА В НИЗКИХ…
$428,777
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Коммерческое помещение 49 м² в Клайпеда, Литва
Коммерческое помещение 49 м²
Клайпеда, Литва
Площадь 49 м²
Этаж 2
Делаем коммерческие тарелки в магазине, Тепло. 40С Часть 1/2 коммерческого помещения (второ…
$62,683
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Коммерческое помещение 7 400 м² в Клайпеда, Литва
Коммерческое помещение 7 400 м²
Клайпеда, Литва
Площадь 7 400 м²
Многофункциональные помещения для торговли, офисов и хранения в новом комплексе в Клайпеде F…
$3,973
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Объект коммерческой недвижимости на территории морского порта Клайпеды в Клайпеда, Литва
Объект коммерческой недвижимости на территории морского порта Клайпеды
Клайпеда, Литва
Площадь 2 803 м²
Количество этажей 2
Предлагается к продаже объект коммерческой недвижимости на территории морского порта Клайпед…
$1,64 млн
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Коммерческое помещение 13 м² в Клайпеда, Литва
Коммерческое помещение 13 м²
Клайпеда, Литва
Площадь 13 м²
Продается 8-9 ( ок. 130 кв.м. ) парковочные места на подземной автостоянке в центре Клайпеды…
$13,676
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Коммерческое помещение 109 м² в Клайпеда, Литва
Коммерческое помещение 109 м²
Клайпеда, Литва
Площадь 109 м²
Этаж 3
В LOADER, MICRO MICRORAJONE, ПРОДУКЦИОННЫЕ И АДМИНИСТРАТИВНЫЕ АЛЛОКАЦИИ. Номера в одном здан…
$139,042
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