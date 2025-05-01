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Коммерческая недвижимость в Вильнюсском уезде, Литва

Вильнюс
77
107 объектов найдено
Склад 80 000 м² в Aleksandrava, Литва
Склад 80 000 м²
Aleksandrava, Литва
Площадь 80 000 м²
Строительный участок, участок в Литве у озера со складами, участок в Литве, коммерческий уча…
$903,724
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Коммерческое помещение 594 м² в Varine, Литва
Коммерческое помещение 594 м²
Varine, Литва
Площадь 594 м²
Этаж 1
ATTENTION INVESTIGATIONS! SELLING MODERN, OPEN TO EUROPEAN STANDARDS FOR RULES OF RULES OF T…
$1,63 млн
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Коммерческое помещение 500 м² в Вильнюс, Литва
Коммерческое помещение 500 м²
Вильнюс, Литва
Площадь 500 м²
Этаж 1
Просторный 500 кв.м. Административные помещения солдат G., žirmūnai. В настоящее время помещ…
$1,09 млн
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Коммерческое помещение 20 м² в Вильнюс, Литва
Коммерческое помещение 20 м²
Вильнюс, Литва
Площадь 20 м²
Garage for sale in Pašilaičiai Advantages: • Quality black garage doors; • The building con…
$25,010
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Коммерческое помещение 76 м² в Вильнюс, Литва
Коммерческое помещение 76 м²
Вильнюс, Литва
Площадь 76 м²
Этаж 1
Продается меблированное помещение в Старом городе, Bazilijonų g. В настоящее время помещение…
$238,315
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Коммерческое помещение 89 м² в Вильнюс, Литва
Коммерческое помещение 89 м²
Вильнюс, Литва
Площадь 89 м²
Этаж 9
89.39 sq.m. Commercial premises in Business Center "Freedom" in Justiniškės Premises pric…
$228,797
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Коммерческое помещение 187 м² в Вильнюс, Литва
Коммерческое помещение 187 м²
Вильнюс, Литва
Площадь 187 м²
Этаж 1
МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР НА ПРОДАЖУ НА УЛИЦЕ ВОКИЕЧЮ, СТАРЫЙ ГОРОД ПРЕИМУЩЕСТВА: • Медицинские учр…
$801,140
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Коммерческое помещение 153 м² в Вильнюс, Литва
Коммерческое помещение 153 м²
Вильнюс, Литва
Площадь 153 м²
Этаж 1
$275,280
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Коммерческое помещение 174 м² в Вильнюс, Литва
Коммерческое помещение 174 м²
Вильнюс, Литва
Площадь 174 м²
Этаж 1
Реконструированное здание - магазин в городе Майшиагала. Место постройки идеально подойдет д…
$1,561
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Коммерческое помещение 129 м² в Вильнюс, Литва
Коммерческое помещение 129 м²
Вильнюс, Литва
Площадь 129 м²
Этаж 1
Административные помещения площадью 128 кв.м. продаются в г. Кернавес, г. Шнипишкес, г. Виль…
$317,724
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Готовый бизнес 611 м² в Daugirdiskes, Литва
Готовый бизнес 611 м²
Daugirdiskes, Литва
Число комнат 20
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 611 м²
Количество этажей 3
ПРОДАЕТСЯ КОМФОРТНЫЙ ДОМ ДЛЯ ОТДЫХА В ОКРУЖЕНИИ ПРИРОДЫ Электренский край, деревня Даугирдиш…
$398,753
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Коммерческое помещение 681 м² в Kiaukliai, Литва
Коммерческое помещение 681 м²
Kiaukliai, Литва
Площадь 681 м²
Этаж 1
Рамикос, ул. 7-1, Кяукляй, Zigulės sen., Širvintų r. sav. PAKALPA - GARAŽAS. Помещения распо…
$63,915
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Коммерческое помещение 72 м² в Лентварис, Литва
Коммерческое помещение 72 м²
Лентварис, Литва
Площадь 72 м²
Этаж 1
COMMERCIAL PATALPOSES FOR THE CLASS CENTRE! Commercial destinations are sold in the Kushiad…
$38,058
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Коммерческое помещение 17 м² в Вильнюс, Литва
Коммерческое помещение 17 м²
Вильнюс, Литва
Площадь 17 м²
Этаж 1
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ!!! В Шешкине, Šeškinės g. 45А Продается гараж (бо…
$19,765
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Коммерческое помещение 140 м² в Вильнюс, Литва
Коммерческое помещение 140 м²
Вильнюс, Литва
Площадь 140 м²
Этаж 1
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 139.68 КВ.М. КОММЕРЧЕСКИХ ПРЕМИСЕЙ В ИНОСТРАННОМ ГЛАВЕ - ВИЛЬНИУС СЕНАМИЕСТАС,…
$467,394
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Коммерческое помещение 80 м² в Вильнюс, Литва
Коммерческое помещение 80 м²
Вильнюс, Литва
Площадь 80 м²
Продается помещение в Науяместисе, ул. Альгирдо. Помещение на данный момент сдано в аренду.…
$100,468
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Коммерческое помещение 2 050 м² в Bezdoniai Eldership, Литва
Коммерческое помещение 2 050 м²
Bezdoniai Eldership, Литва
Площадь 2 050 м²
Количество этажей 2
Производственные / складские и административные помещения. Производственные помещения - 1…
$717,381
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Коммерческое помещение 101 м² в Вильнюс, Литва
Коммерческое помещение 101 м²
Вильнюс, Литва
Площадь 101 м²
Этаж 3
Для продажи 101.48 квадрат. М. Административные помещения в центре Вильния, Кондитуциос Пр. …
$347,358
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Коммерческое помещение 1 764 м² в Укмерге, Литва
Коммерческое помещение 1 764 м²
Укмерге, Литва
Площадь 1 764 м²
Этаж 1
Продается здание - Столовая - Ресторан в Укмерге Оборудован 1764, 09 кв.м 2 здание с подвало…
$924,266
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Коммерческое помещение 159 м² в Вильнюс, Литва
Коммерческое помещение 159 м²
Вильнюс, Литва
Площадь 159 м²
Этаж 1
$305,662
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Коммерческое помещение 83 м² в Вильнюс, Литва
Коммерческое помещение 83 м²
Вильнюс, Литва
Площадь 83 м²
Этаж 21
Престижные административные помещения с панорамным видом в самом центре Вильния Ищете экскл…
$347,358
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Коммерческое помещение 107 м² в Вильнюс, Литва
Коммерческое помещение 107 м²
Вильнюс, Литва
Площадь 107 м²
FOR SALE 106.6 SQ.M. STORAGE PREMISES IN RASŲ ST., VILNIUS. IN A PROMISING AND CONVENIENT PA…
$161,248
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Коммерческое помещение 33 м² в Вильнюс, Литва
Коммерческое помещение 33 м²
Вильнюс, Литва
Площадь 33 м²
Этаж 1
$122,930
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Коммерческое помещение 130 м² в Вильнюс, Литва
Коммерческое помещение 130 м²
Вильнюс, Литва
Площадь 130 м²
Этаж 1
Private hiding place for sale !! 130 sq.m in the very heart of Vilnius Old Town, Town Hall S…
$156,243
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Коммерческое помещение 767 м² в Naujadvaris, Литва
Коммерческое помещение 767 м²
Naujadvaris, Литва
Площадь 767 м²
Этаж 1
В усадьбе усадьбы Науядварис, расположенной в районе Швенчиони, до сих пор сохранились элеме…
$387,768
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Коммерческое помещение 68 м² в Вильнюс, Литва
Коммерческое помещение 68 м²
Вильнюс, Литва
Площадь 68 м²
Этаж 1
ПРОДАЕТСЯ 68 КВ.М.ПОРЯДОЧНЫЕ И УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ, ПОДХОДЯЩИЕ ДЛЯ РАЗЛИЧНОЙ КОММЕРЧЕСКО…
$153,036
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Коммерческое помещение 3 756 м² в Вильнюс, Литва
Коммерческое помещение 3 756 м²
Вильнюс, Литва
Площадь 3 756 м²
Этаж 1
A complex of production/storage/industrial/office buildings with a 2.4 ha plot is for sale i…
$1,42 млн
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Коммерческое помещение 99 м² в Вильнюс, Литва
Коммерческое помещение 99 м²
Вильнюс, Литва
Площадь 99 м²
Этаж 1
FULLY FURNISHED 100 SQM APARTMENT FOR SALE IN THE VERY HEART OF THE OLD TOWN. RESTAURANT PRE…
$442,485
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Коммерческое помещение 610 м² в Тракай, Литва
Коммерческое помещение 610 м²
Тракай, Литва
Площадь 610 м²
Этаж 1
Здание - склад (металлический ангар) для продажи с государственным договором аренды земли ~ …
$108,737
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Коммерческое помещение 897 м² в Вильнюс, Литва
Коммерческое помещение 897 м²
Вильнюс, Литва
Площадь 897 м²
Этаж 1
COMMERCIAL PREMISES FOR SALE AT VYTENIO G. 20, NAUJAMISTYS, VILNIUS. Unique premises in one …
$1,24 млн
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