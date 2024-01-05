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Коммерческая недвижимость в Утенский уезд, Литва

5 объектов найдено
Коммерческая в Карлос, Литва
Коммерческая
Карлос, Литва
Площадь 1 311 м²
Этаж 1
ПРОДАЖА 1310,66 КВ.М. ПРОИЗВОДСТВО, ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПАТАЛЬПОС ВИЗАГИН ВОЗМОЖНОЕ ОТНОСЕНИЕ !!!…
€80,000
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Capital
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Коммерческая с мебелью, с кондиционером, с центральным отоплением в Аникщяй, Литва
Коммерческая с мебелью, с кондиционером, с центральным отоплением
Аникщяй, Литва
Площадь 274 м²
Этаж 1
АНКШИ, ДЖ. БИЛИУНО Г. ПРОДАЕТСЯ ВЫГОДНОЕ КАФЕ - ЗДАНИЕ - ДОМ С ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТКОМ. ПРОДАЕТС…
€199,000
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Capital
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Коммерческая в Аникщяй, Литва
Коммерческая
Аникщяй, Литва
Площадь 39 м²
Этаж 1
€5,200
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Коммерческая в Palaukoja, Литва
Коммерческая
Palaukoja, Литва
Площадь 1 073 м²
€89,000
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Capital
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Коммерческая в Каварскас, Литва
Коммерческая
Каварскас, Литва
Площадь 743 м²
КОММЕРЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО С КЛАССИЧЕСКИМИ ЭЛЕМЕНТАМИ ДРУГОГО R. ( CAVARKAS ) ОБЩАЯ ИНФОРМА…
€49,000
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Capital
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