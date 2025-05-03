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Коммерческая недвижимость в Молетай, Литва

2 объекта найдено
Инвестиционная 560 м² в Молетай, Литва
Инвестиционная 560 м²
Молетай, Литва
Площадь 560 м²
Количество этажей 2
Административно-коммерческое помещение на ул. П.Цвиркос, Молетай, Литва Для получения бол…
$361,854
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Коммерческое помещение 560 м² в Молетай, Литва
Коммерческое помещение 560 м²
Молетай, Литва
Площадь 560 м²
Этаж 1
В центре Молетая Альберто Яунишкио г. 16 продается частное офисное здание площадью 560,15 кв…
$396,250
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