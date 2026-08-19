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Коммерческая недвижимость в Тельшяйском уезде, Литва

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Мажейкяй
5
12 объектов найдено
Коммерческое помещение 71 м² в Тяльшяй, Литва
Коммерческое помещение 71 м²
Тяльшяй, Литва
Площадь 71 м²
Этаж 2
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ КОРРЕКЦИЙ!!! Административные помещения площадью 71,40 кв.м. с …
$78,137
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Коммерческое помещение 63 м² в Мажейкяй, Литва
Коммерческое помещение 63 м²
Мажейкяй, Литва
Площадь 63 м²
Этаж 1
Желая осуществлять коммерческие операции в первой крупной стране главных интересов. НОВЫЙ АД…
$75,355
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Коммерческое помещение 838 м² в Сяда, Литва
Коммерческое помещение 838 м²
Сяда, Литва
Площадь 838 м²
Этаж 1
Подтвержденный профессиональный, коммерческий коммерческий комплекс (KVAD 669,22) с индивиду…
$576,419
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Коммерческое помещение 1 149 м² в Pabalve, Литва
Коммерческое помещение 1 149 м²
Pabalve, Литва
Площадь 1 149 м²
Этаж 1
Продаются коммерческие помещения, расположенные в районе Тельшяй. В миле отсюда. Помещения м…
$52,169
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Коммерческое помещение 395 м² в Tryskiai, Литва
Коммерческое помещение 395 м²
Tryskiai, Литва
Площадь 395 м²
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ КОММЕРЧЕСКОГО - ПРОИЗВОДСТВО - СТОРОЖНЫЙ ПРЕМИУМ Адрес: Bokšto g. 19, Trakai,…
$54,487
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Коммерческое помещение 62 м² в Мажейкяй, Литва
Коммерческое помещение 62 м²
Мажейкяй, Литва
Площадь 62 м²
Этаж 1
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ПАТТЕРНА И ФУНКЦИОННОЙ АЛЛОЦИИ (ОДОНОЛОГИЯ) ___________ Общий: - Адрес: Naphti…
$104,337
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TekceTekce
Коммерческое помещение в Плунге, Литва
Коммерческое помещение
Плунге, Литва
Количество этажей 1
Мясной бизнес на продажу. Около 10 тонн мяса перерабатывается за одну смену, 10 сотрудников …
$2,00 млн
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Коммерческое помещение 68 м² в Мажейкяй, Литва
Коммерческое помещение 68 м²
Мажейкяй, Литва
Площадь 68 м²
Этаж 1
РЕНТАЛЬНЫЙ ИЛИ ПРОДАЖА КОММЕРЧЕСКИХ ПАТЛАЛПОСОВ НА ВИЗИБЛЬНОЙ ГОЛОВЕ, МИКРОРАЖОННЫЙ ЦЕНТР. С…
$170,953
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Коммерческое помещение 64 м² в Мажейкяй, Литва
Коммерческое помещение 64 м²
Мажейкяй, Литва
Площадь 64 м²
Этаж 1
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ПАТЛО НА ВИДИМОМ ПОЛЕ, МИКРОРАЖОННЫЙ ЦЕНТР МИСКЕЛЛАННЫЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ МОГУТ …
$102,572
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Коммерческое помещение 1 204 м² в Тяльшяй, Литва
Коммерческое помещение 1 204 м²
Тяльшяй, Литва
Площадь 1 204 м²
Количество этажей 1
Свиноферма на продажу (в настоящее время пуста). Ферма может содержать 1 000 свиней одноврем…
$70,069
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Коммерческое помещение 12 800 м² в Плунгеский район, Литва
Коммерческое помещение 12 800 м²
Плунгеский район, Литва
Площадь 12 800 м²
Количество этажей 1
Фермы с административным зданием, бойня для свиней и гараж на продажу. На площадке есть газо…
$594,478
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Коммерческое помещение 51 м² в Мажейкяй, Литва
Коммерческое помещение 51 м²
Мажейкяй, Литва
Площадь 51 м²
Этаж 1
Продажа Кирпилы - Греческий Салон Помещения площадью 50 кв.м. подходят для коммерческой дея…
$77,499
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