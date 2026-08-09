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Коммерческая недвижимость в Паневежском уезде, Литва

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Паневежис
4
11 объектов найдено
Коммерческое помещение 603 м² в Byciai, Литва
Коммерческое помещение 603 м²
Byciai, Литва
Площадь 603 м²
Этаж 1
Сканирующий склад с CEREALS DRIVING и STORAGE EQUIPMENT, CONTAINED BY CEREALS DRIVING, SHORT…
$74,964
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Коммерческое помещение 1 990 м² в Ferma, Литва
Коммерческое помещение 1 990 м²
Ferma, Литва
Площадь 1 990 м²
Этаж 1
Подтвержденные коммерческие, природные и стабильные сооружения К., Рагувос Сен. КОММЕРЧЕСКИ…
$381,264
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Коммерческое помещение 1 500 м² в Slavinciskis, Литва
Коммерческое помещение 1 500 м²
Slavinciskis, Литва
Площадь 1 500 м²
Этаж 1
В ПОЛЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ДАННЫ, ДАННЫХ ДАННЫХ СОЗДАНИЯХ С КАПИТАЛЬНЫМ РЕПАТЧОМ И РЕСТАВУРОМ ТРАКТИ…
$812,390
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TekceTekce
Коммерческое помещение 1 478 м² в Паневежис, Литва
Коммерческое помещение 1 478 м²
Паневежис, Литва
Площадь 1 478 м²
Этаж 1
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ БИЗНЕСА В ПОЛНОМ - ФУНКЦИОННЫЕ / ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ КОРРЕКЦИИ С АДМ…
$519,425
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Коммерческое помещение 287 м² в Anciskiai, Литва
Коммерческое помещение 287 м²
Anciskiai, Литва
Площадь 287 м²
Этаж 1
Продайте один по первоначальной цене, но 6000 евро! Ищете место для отдыха или реализации би…
$6,956
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Коммерческое помещение 139 м² в Паневежис, Литва
Коммерческое помещение 139 м²
Паневежис, Литва
Площадь 139 м²
!!! Проект G.20A с потерей 3,63 АРМ. СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛЯ ИНСТАЛЛЯЦИИ КОММЕРЧЕСКИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ…
$85,673
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Коммерческое помещение 39 м² в Паневежис, Литва
Коммерческое помещение 39 м²
Паневежис, Литва
Площадь 39 м²
Этаж 1
УСЛОВИЯ КОММЕРЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ С КЛИМАТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ G. 38. Базовая область - 38 КВ.М. …
$28,801
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Коммерческое помещение 182 м² в Паневежис, Литва
Коммерческое помещение 182 м²
Паневежис, Литва
Площадь 182 м²
Этаж 1
В том же Центре СУЩЕСТВА, второй гл., СОЗДАНИЕ СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА ТОРГОВЛИ - С ПОСТАН…
$136,763
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Коммерческое помещение 1 389 м² в Pazasai, Литва
Коммерческое помещение 1 389 м²
Pazasai, Литва
Площадь 1 389 м²
Этаж 1
Комплекс из двух зданий продается - фермерский и укладочный - сарай Pasvalio r., по праву, п…
$18,235
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Коммерческое помещение 1 100 м² в Биржай, Литва
Коммерческое помещение 1 100 м²
Биржай, Литва
Площадь 1 100 м²
Этаж 1
В эксклюзивной части города Биржай, в 200 м от берега озера Ширвана и в 200 м от реки Апоста…
$193,747
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Коммерческое помещение 183 м² в Рокишкис, Литва
Коммерческое помещение 183 м²
Рокишкис, Литва
Площадь 183 м²
Этаж 1
SODYBA-HOUSE с 53.36 РАЗДЕЛ A. ИСТОЧНИКИ Р. ________________________________________________…
$283,783
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