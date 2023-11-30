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Коммерческая недвижимость в Паневежский уезд, Литва

Панявежис
9
20 объектов найдено
Коммерческая с интернетом, с сигнализацией, с Furnace heating в Биржай, Литва
Коммерческая с интернетом, с сигнализацией, с Furnace heating
Биржай, Литва
Площадь 3 082 м²
Этаж 1
€500,000
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Коммерческая с сигнализацией, с Local boiler-room в Панявежис, Литва
Коммерческая с сигнализацией, с Local boiler-room
Панявежис, Литва
Площадь 862 м²
Этаж 1
€765,000
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Capital
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Коммерческая с сигнализацией, с Furnace heating, с Total security of the building в Биржай, Литва
Коммерческая с сигнализацией, с Furnace heating, с Total security of the building
Биржай, Литва
Площадь 101 м²
Этаж 1
€36,000
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Capital
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Коммерческая с сигнализацией, с Local boiler-room в Панявежис, Литва
Коммерческая с сигнализацией, с Local boiler-room
Панявежис, Литва
Площадь 204 м²
Этаж 1
€120,000
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Capital
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Коммерческая с кондиционером, с интернетом, с сигнализацией в Панявежис, Литва
Коммерческая с кондиционером, с интернетом, с сигнализацией
Панявежис, Литва
Площадь 153 м²
€120,000
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Коммерческая с Local boiler-room в Parokiske, Литва
Коммерческая с Local boiler-room
Parokiske, Литва
Площадь 75 м²
Этаж 1
€60,000
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Capital
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Коммерческая с кондиционером, с интернетом, с сигнализацией в Купишкис, Литва
Коммерческая с кондиционером, с интернетом, с сигнализацией
Купишкис, Литва
Площадь 1 085 м²
Этаж 1
€375,000
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Capital
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Коммерческая с Furnace heating, с Shower в Камаяй, Литва
Коммерческая с Furnace heating, с Shower
Камаяй, Литва
Площадь 148 м²
Этаж 2
CITY CENTREL (ROKIC RAJ, ) SELLING 148 KV.M. PATALP FOR LIFE OR COMMERCIA, FOR THE POILSIAN …
€12,000
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Capital
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Коммерческая с Local electricity в Slamai, Литва
Коммерческая с Local electricity
Slamai, Литва
Площадь 70 м²
Этаж 2
ATTENTION INVESTIGATIONS !!! FOR SALE OF SERVICES IN THE PROPERTY BIRD, IN THE LIGHT RENOVAT…
€52,000
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Коммерческая с Furnace heating в Панявежис, Литва
Коммерческая с Furnace heating
Панявежис, Литва
Площадь 90 м²
Этаж 1
SELLING HOUSE WITH COMMERCIAL PATAL PATAL IN THE RAMYGAL GATV, IN THE CANEVIEW. The buildin…
€79,000
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Коммерческая в Mieliunai, Литва
Коммерческая
Mieliunai, Литва
Площадь 436 м²
Этаж 1
CITY CENTREATMENT (ROCIETY RAJ) 436 KV.M. ADMINISTRATIVE PATALPOS GENERAL INFORMATION: • Lo…
€9,500
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Коммерческая с мебелью, с сигнализацией, с Local boiler-room в Панявежис, Литва
Коммерческая с мебелью, с сигнализацией, с Local boiler-room
Панявежис, Литва
Площадь 46 м²
Этаж 1
ИЗБРАННЫЙ ОБОРУДОВАННЫЙ БИЗНЕС В КАНАВЗЕ! Полностью оборудованный парикмахер расположен в це…
€15,000
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Коммерческая с Local boiler-room в Панявежис, Литва
Коммерческая с Local boiler-room
Панявежис, Литва
Площадь 139 м²
ПРОДАЖА ПАНЧАСБА, ПРОЕКТИРОВАННАЯ G.20A, С РАЗДЕЛОМ. СОЗДАНИЕ КОМЕРСИННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЖИВ…
€79,900
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Коммерческая в Jukoniai, Литва
Коммерческая
Jukoniai, Литва
Площадь 1 389 м²
Этаж 1
Комплекс из двух зданий для продажи – фермы и прокладки-парковки в Паскале, в случае страха,…
€16,000
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Коммерческая с сигнализацией, с Local boiler-room в Панявежис, Литва
Коммерческая с сигнализацией, с Local boiler-room
Панявежис, Литва
Площадь 504 м²
Этаж 1
Коммерческие помещения на продажу в центре города ! Обработка коммерческих помещений для про…
€310,000
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Коммерческая с сигнализацией в Панявежис, Литва
Коммерческая с сигнализацией
Панявежис, Литва
Площадь 306 м²
Этаж 1
€115,000
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Коммерческая с мебелью, с кондиционером, с интернетом в Панявежис, Литва
Коммерческая с мебелью, с кондиционером, с интернетом
Панявежис, Литва
Площадь 445 м²
Этаж 1
ОТКРЫТИЕ БИЗНЕСА И ПАТАЛ ПОС ПАНЕВСКОЙ ГОРОДНОЙ ЦЕНТР!!! Полностью оборудованный ночной клуб…
€39,000
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Коммерческая с мебелью, с Furnace heating, с кухней в Рокишкис, Литва
Коммерческая с мебелью, с Furnace heating, с кухней
Рокишкис, Литва
Площадь 183 м²
Этаж 1
SODYBA-HOUSE с 53.36 РАЗДЕЛ A. ИСТОЧНИКИ Р. ________________________________________________…
€249,000
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Коммерческая с кондиционером, с интернетом, с сигнализацией в Kuckai, Литва
Коммерческая с кондиционером, с интернетом, с сигнализацией
Kuckai, Литва
Площадь 1 990 м²
Этаж 1
СОВМЕСТИМЫЕ КОММЕРЧЕСКИЕ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ И САНДАТЕРИАЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ ДЛЯ ФЕРМ К., RAGUVOS SEN…
€329,000
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Коммерческая в Рокишкис, Литва
Коммерческая
Рокишкис, Литва
Площадь 904 м²
Этаж 2
Отель продается в самом сердце Рокинг, Площадь Независимости Расположение: Независимость а.…
€56,000
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